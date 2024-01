Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-21: Atletico Madrid Kalahkan Granada 1-0, Gol Alvaro Morata Jadi Penentu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Alvaro Morata mengantar Atletico Madrid meraih kemenangan 1-0 di kandang Granada dalam lanjutan Liga Spanyol pekan ke-21, Selasa dinihari, 23 Januari 2024. Ia mencetak gol di babak kedua.

Atletico tampil buruk dalam laga tandangnya itu. Namun, Morata mampu membawa timnya menang dengan golnya pada menit ke-55. Gol ini ia ciptakan dengan sudunlan setelah menerukan umpan silang Antoine Griezmann.

Kemenangan ini membawa mereka naik ke peringkat empat La Liga. Tim asuhan Diego Simeone mengemas nilai 41, tertinggal tiga poin dari Barcelona yang berada di peringkat ketiga.

Girona masih berada di puncak klasemen dengan 52 poin, satu poin di atas Real Madrid yang berada di peringkat dua. Namun, Girona, yang menjadi tim kejutan musim ini, telah memainkan satu pertandingan lebih banyak dari semua rival utama mereka.

Rekap Hasil Liga Spanyol Pekan Ke-21

Sabtu, 20 Januari 2024

Alaves vs Cadiz CF 1-0

Rayo Vallecano vs Las Palmas 0-2

Villarreal vs Mallorca 1-1

Valencia vs Ath Bilbao 1-0

Celta Vigo vs Real Sociedad 0-1.

Minggu, 21 Januari 2024

Osasuna vs Getafe 3-2

Real Madrid vs Almeria 3-2

Betis vs Barcelona 2-4

Girona vs Sevilla 5-1.

Selasa, 23 Januari 2024

Granada vs Atletico Madrid 0-1.

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Girona FC 21 51-25 52 2 Real Madrid 20 43-13 51 3 Barcelona 20 40-24 44 4 Athletic Bilbao 21 38-21 41 5 Atletico Madrid 20 40-23 41 6 Real Sociedad 21 32-21 35 7 Valencia CF 21 27-24 32 8 Real Betis 21 24-24 31 9 Las Palmas 21 21-17 31 10 Getafe CF 20 26-28 26 11 Osasuna 20 25-31 25 12 Rayo Vallecano 20 18-26 23 13 Deportivo Alaves 21 19-27 23 14 Real Mallorca 21 19-25 20 15 Villarreal 21 28-42 20 16 Celta Vigo 21 21-31 17 17 Sevilla FC 21 26-35 16 18 Cadiz CF 21 15-31 15 19 Granada CF 21 22-42 11 20 UD Almeria 21 21-46 6

