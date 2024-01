Jadwal dan Klasemen Piala Asia 2023 Selasa Malam Ini 23 Januari: Timnas Indonesia Bisa Lolos ke Babak 16 Besar Tanpa Bertanding

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 tanpa bertanding pada Selasa malam ini, 23 Januari 2024. Syaratnya, Suriah dan Palestina, yang jadi pesaing dalam klasemen posisi ketiga berbaik sama-sama gagal menang.

Suriah dan Palestina akan sama-sama bermain malam ini. Suriah melawan India, sedangkan Palestina menghadapi Hong Kong. Simak jadwalnya Piala Asia 2023 malam ini:

Jadwal Piala Asia 2023

Selasa, 23 Januari 2024

18:30 WIB - Suriah vs India (Stadion Al Bayt)

18:30 WIB - Australia vs Uzbekistan (Stadion Al Janoub)

22:00 WIB - Hong Kong vs Palestina (Stadion Abdullah Bin Khalifa)

22:00 WIB - Iran vs UEA (Education City Stadium).

Australia, Suriah, India, dan Uzbekistan berlaga di Grup B. Australia saat ini sudah lolos ke babak 16 besar. Sedangkan Uzbekistan dan Suriah masih berebut posisi runner-up, juga sama-sama berpeluang lolos lewat peringkat ketiga terbaik.

Klasemen Grup B: