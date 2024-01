Jadwal Bola Malam Ini Rabu 24 Januari 2024: Timnas Indonesia di Piala Asia, Liverpool di Piala Liga, Barcelona di Copa del Rey

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola malam ini, Rabu, 24 Januari 2024, akan menampilkan pertandingan Piala Asia, Piala Afrika, Piala Liga Inggris, dan Copa del Rey.

Malam ini akan ada aksi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Tim asuhan Shin Tae-yong ini akan melawan Jepang dalam laga terakhir babak penyisihan Grup D.

Indonesia saat ini menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 3, kalah selisih gol dari Jepang. Irak, yang sudah lolos, mengemas nilai 6. Vietnam belum meraih nilai dan sudah tersingkir.

Indonesia akan lolos sebagai runner-up grup bila menang malam ini. Bila seri atau kalah, peluang lolos juga masih terbuka, tergantung hasil Oman melawan Kirgistan dan Bahrain menghadapi Yordania.

Jadwal bola malam ini juga menampilkan Piala Liga Inggris. Liverpool akan menghadapi Fulham pada leg kedua semifinal. The Reds sudah unggul 2-1 pada pertemuan pertama.

Sementara itu, Bayern Munchen akan melawan Union Berlin pada laga tunda pekan ke-13 Liga Jerman. Sedangkan Barcelona melawan Athletic Bilbao di perempat final Copa del Rey.

Selain jadwal bola di atas, dinihari nanti juga ada empat pertandingan Piala Afrika, termasuk Namibia vs Mali, Afrika Selatan vs Tunisia, dan Zambia vs Maroko.

Jadwal Bola

Rabu, 24 Januari 2024

Piala Asia

18:30 Jepang vs Indonesia (RCTI)

18:30 Irak vs Vietnam.

Kamis dinihari, 25 Januari 2024

Piala Liga

(Leg 2 semifinal)

03:00 Fulham vs Liverpool (skor sementara 1-2).

Liga Jerman

(Laga tunda pekan ke-13)

02:30 Bayern Munchen vs Union Berlin.

Copa del Rey

(Babak perempat final)

01:00 Mallorca vs Girona

03:30 Athletic Bilbao vs Barcelona.

Piala Afrika

00:00 Namibia vs Mali

00:00 Afrika Selatan vs Tunisia

03:00 Tanzania vs Kongo

03:00 Zambia vs Maroko.

Kamis, 25 Januari 2024

Piala Asia

18:30 Korea Selatan vs Malaysia

18:30 Yordania vs Bahrain

22:00 Kirgistan vs Oman

22:00 Arab Saudi vs Thailand.

