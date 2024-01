Rekap Hasil Bola Kamis Dinihari 25 Januari 2024: Liverpool Lolos, Barcelona Tersingkir, Bayern Menang, Maroko Melaju

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola Rabu malam hingga Kamis dinihari, 24-25 Januari 2024, menampilkan pertandingan Piala Liga Inggris, Liga Jerman, Copa del Rey, Piala Afrika, dan Piala Asia.

Inilah rangkumannya:

Piala Liga Inggris: Liverpool Lolos

Liverpool hanya bermain 1-1 dengan Fulham dalam laga kedua semifinal Piala Liga di Craven Cottage. Namun, mereka tetap lolos ke final dengan kemenangan agregat 3-2.

Luis Diaz membawa Liverpool unggul pada menit ke-11. Fulham membalas lewat gol Issa Diop pada menit ke-77.

Liverpool, yang memegang rekor sembilan kali juara Piala Liga, akan bertemu Chelsea di final Wembley pada 25 Februari. Laga nanti akan menjadi ulangan final 2022 yang dimenangkan Liverpool melalui adu penalti.

Copa del Rey: Barcelona Tersingkir

Kejutan terjadi di babak perempat final Copa del Rey. Barcelona tersingkir setelah dikalahkan Athletic Bilbao dengan skor 4-2.

Dalam laga yang berlangsung hingga babak perpanjangan waktu itu, tuan rumah Bolbao meraih gol lewat Gorka Guruzeta, Ohian Sancet, Inaki Williams, dan Nico Williams. Sedangkan gol Barcelona diceploskan Robert Lewandowski dan Lamine Yamal.

Dalam pertandingan lain, Mallorca lolos ke semifinal setela mengalahkan Girona dengan skor 3-2. Sehari sebelumnya, Real Sociedad juga melaju dengan mengalahkan Celta Vigo 2-1.

Liga Jerman: Bayern Munchen Menang

Juara bertahan Bayern Munich meraih kemenangan 1-0 atas tim tamu Union Berlin dalam pertandingan tunda Liga Jerman pekan ke-13. Gol tunggal dalam laga ini dicetak Raphael Guerreiro pada menit ke-46.

Hasil ini memastikan Bayern bangkit dari kekalahan kandang pekan lalu dari Werder Bremen. Merekat tetap di posisi kedua klasemen dengan nilai 44 dari 18 laga, tapi bisa memangkas jarak dengan Bayer Leverkusen menjadi empat poin.

Union Berlin gagal menang dalam dua laga terakhirnya. Mereka menempait posisi ke-15 klasemen dengan nilai 14, hanya unggul tiga poin dari Mainz di zona degradasi.

Piala Afrika: 5 Tim Lolos

Piala Afrika menampilkan empat laga terakhir babak penyisihan grup. Tiga laga di antaranya, Namibia vs Mali, Afrika Selatan vs Tunisia, Tanzania vs Kongo, berakhir dengan sko 0-0. Sedangkan Maroko mengalahkan

Zambia 1-0.

Hasil ini membuat Mali lolos ke babak 16 besar sebagai juara Grup E dengan perolehan lima poin. Afrika Selatan juga lolos sebagai runnerup. Sedangkan Namibia melenggang dengan status sebagai salah satu tim peringkat terbaik.

Mariko lolos sebagai juara Grup F, diikuti Kongo sebagai runner-up. Namun, Zambia gagal lolos sebagai tim ketiga terbaik.

Piala Asia: Jepang Tekuk Indonesia

Timnas Jepang lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 setelah mengalahkan Indonesia 3-1. Mereka menjadi runner-up grup D dengan, mendampingi Irak yang menjadi juara grup setelah mengalahkan Vietnam 3-2.

Indonesia hanya menempati posisi ketiga klasemen. Peluang lolos masih terbuka. Syaratnya, dalam laga grup lain, Bahrain kalah dari Yordania dengan selisih gol 4 atau bila Oman gagal menang dari Kirgistan.

Rekap Hasil Bola

Rabu malam, 24 Januari 2024

Piala Asia

Jepang vs Indonesia 3-1

Irak vs Vietnam 3-2.

Kamis dinihari, 25 Januari 2024

Piala Liga

(Leg 2 semifinal)

Fulham vs Liverpool 1-1

(skor akhir 2-3).

Liga Jerman

(Laga tunda pekan ke-13)

Bayern Munchen vs Union Berlin 1-0

Copa del Rey

(Babak perempat final)

Mallorca vs Girona 3-2

Athletic Bilbao vs Barcelona 4-2.

Piala Afrika

Namibia vs Mali 0-0

Afrika Selatan vs Tunisia 0-0

Tanzania vs Kongo 0-0

Zambia vs Maroko 0-1.

