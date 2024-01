Jelang Lawan Al Hilal dan Al Nassr, Lionel Messi dan Luis Suarez Berlatih Terpisah dari Skuad Inter Miami

TEMPO.CO, Jakarta - Tur pramusim Inter Miami yang keliling dunia berlanjut pada pekan depan dengan dua pertandingan melawan tim Liga Pro Saudi. Seperti dilansir AS, Lionel Messi dan kawan-kawan terbang ke Arab Saudi pada Rabu malam, 24 Januari 2024 menjelang pertandingan melawan Al Hilal pada 29 Januari dan Al Nassr pada 1 Februari.

Setelah dari Arab Saudi, Inter Miami kemudian akan menjalani pertandingan persahabatan di Hong Kong dan Jepang, sebelum kembali ke Amerika Serikat untuk melanjutkan persiapan untuk MLS musim 2024. Inter Miami akan memulai musim MLS 2024 pada 21 Februari.

Beberapa orang berpendapat jadwal yang padat mungkin berdampak buruk pada pemain inti Miami yang berpengalaman, tetapi segala upaya akan dilakukan untuk melindungi Messi, Sergio Busquets, Luis Suarez dan Jordi Alba. Pada Rabu lalu, mereka berlatih terpisah dari anggota tim lainnya, dalam sesi yang tampaknya lebih santai.

Dengan jadwal pertandingan yang akan berlangsung secara berurutan, dan “kewajiban kontrak” yang harus dipenuhi, mantan kuartet Barcelona ini memiliki rencana latihan yang berbeda dengan anggota skuad lainnya. Reporter lokal Franco Panizo mengonfirmasi mereka berlatih secara terpisah dan seluruh skuad tidak ikut berlatih.

