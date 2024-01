Head-to-Head Australia vs Indonesia dan Riwayat Pertemuan Jelang Duel di Piala Asia 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia mendapatkan tiket ke fase gugur atau babak 16 besar Piala Asia 2023 Qatar. Tim asuhan Shin Tae-yong ini akan menghadapi Timnas Australia di Jassim Bin Hamad Stadium pada Minggu, 28 Januari 2024 pukul 18.30 WIB.

Indonesia lolos ke babak 16 besar setelah menjadi empat tim peringkat ketiga terbaik selama babak penyisihan. Kegagalan Oman mengalahkan Kirgistan (1-1) membuat Tim Merah Putih berhak atas tiket terakhir 16 besar meski hanya bermodal satu kemenangan.

Indonesia menjadi tim peringkat ketiga selama penyisihan Grup D. Skuad Merah Putih hanya meraih satu kemenangan saat melawan Vietnam (1-0). Dalam dua laga lainnya, Tim Garuda dikalahkan Irak (1-3) dan Jepang (1-3).

Adapun Australia lolos sebagai juara grup B. The Socceroos memetik dua kemenangan atas India dan Suriah, serta hasil imbang melawan Uzbekistan dalam penampilan di babak penyisihan grup B.

Pertemuan Indonesia dan Australia bukan kali pertama terjadi. Kedua tim pertama kali bertemu pada 17 November 1967 pada laga persahabatan yang berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk Australia. Tim Negeri Kangguru tersebut dominan. Dari 18 pertemuan, Australia, yang kini bertengger di peringkat 25 FIFA memetik 14 kemenangan dan sekali hasil imbang.

Satu-satunya kemenangan Indonesia terjadi pada 30 Agustus 1081. Dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 1982, Skuad Garuda memetik kemenangan 1-0. Dalam pertandingan di Surabaya, Herry Risdianto mencetak gol semata wayang untuk Indonesia.

Head-to-Head Indonesia vs Australia

Indonesia menang : 1

Berakhir imbang : 3

Australia menang : 14

Riwayat Pertemuan

17/11/1967 Indonesia vs Australia 0-2 Persahabatan

20/11/1967 Indonesia vs Australia 1-3 Persahabatan

07/10/1972 Indonesia vs Australia 1-4 Persahabatan

13/03/1973 Australia vs Indonesia 2-1 Kualifikasi Piala Dunia

24/03/1973 Australia vs Indonesia 6-0 Kualifikasi Piala Dunia

21/05/1974 Indonesia vs Australia 1-2 Persahabatan

20/10/1976 Indonesia vs Australia 1-1 Persahabatan

07/12/1980 Indonesia vs Australia 1-1 Persahabatan

20/05/1981 Australia vs Indonesia 2-0 Kualifikasi Piala Dunia

30/08/1981 Indonesia vs Australia 1-0 Kualifikasi Piala Dunia

11/10/1982 Indonesia vs Australia 0-2 Merlion Cup

14/10/1984 Australia vs Indonesia 2-1 Merlion Cup

13/08/1988 Indonesia vs Australia 0-1 Jakarta Trophy

25/08/1990 Indonesia vs Australia 0-3 Piala Kemerdekaan

14/08/1992 Indonesia vs Australia 0-3 Piala Kemerdekaan

29/03/2005 Australia vs Indonesia 3-0 Persahabatan

28/01/2009 Indonesia vs Australia 0-0 Kualifikasi Piala Asia

03/03/2010 Australia vs Indonesia 1-0 Kualifikasi Piala Asia

Timnas Australia. REUTERS/Molly Darlington

REUTERS/Molly Darlington