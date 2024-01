Jadwal Bola Minggu 28 Januari 2024: Timnas Indonesia di Piala Asia, Juga Ada Laga Piala FA, Liga Spanyol, Liga Italia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada malam ini, Minggu, 28 Januari 2024, akan menampilkan pertandingan Piala Asia, Piala FA, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis, dan Liga 2.

Turnamen Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar mulai memasuki babak 16 besar. Malam ini Timnas Indonesia akan menghadapi Australia. Selain itu ada Tajikistan vs Uni Emirat Arab.

Dari arena Piala FA akan hadir rangkaian laga babak 32 besar. Malam ini antara lain akan berlangsung laga Liverpool vs Norwich dan Newport vs Manchester United.

Liga Spanyol pekan ke-22 akan menampilkan Atletico Madrid vs Valencia. Dari Liga italia pekan ke-22 ada laga Lazio vs Napoli dan Fiorentina vs Inter.

Liga Jerman menghadirkan laga Dortmund vs Bochum. Sedangkan Liga Prancis diisi pertandingan PSG vs Brest.

Dari dalam negeri, Liga 2 juga akan kembali menghadirkan babak 12 besar. Laga yang akan berlangsung hari ini adalah Deltras Sidoarjo vs Bekasi City, Persela Lamongan vs Malut United.

Jadwal Bola Selengkapnya

Minggu, 28 Januari 2024

Piala FA

(Babak 32 Besar)

18:45 West Brom vs Wolves

21:00 Watford vs Southampton

21:30 Liverpool vs Norwich

23:30 Newport vs Manchester United

Liga Spanyol

(Pekan ke-22, Bein Sport/Vidio)

20:00 Celta Vigo vs Girona

22:15 Cadiz vs Athletic Bilbao.

Liga Italia

(Pekan ke-22, live Bein Sport/Vidio)

18:30 Genoa vs Lecce

21:00 Monza vs Sassuolo

21:00 Verona vs Frosinone.

Liga Jerman

(Pekan ke-19, live Mola TV)

21:30 Union Berlin vs Darmstadt

23:30 Dortmund vs Bochum.

Liga Prancis

(Pekan ke-19)

19:00 Montpellier vs Lille

21:00 Clermont vs Strasbourg

21:00 Lorient vs Le Havre

21:00 Reims vs Nantes

23:05 Toulouse vs Lens.

Piala Asia

(Babak 16 besar)

18.30 Australia vs Indonesia

23.00 Tajikistan vs Uni Emirat Arab.

Liga 2

(Babak 12 besar)

15:00 Deltras Sidoarjo vs Bekasi City 15:00 Persela Lamongan vs Malut United.

Senin dinihari, 29 Januari 2024

Liga Spanyol

(Pekan ke-22, Bein Sport/Vidio)

00:30 Sevilla vs Osasuna

03:00 Atletico Madrid vs Valencia

Liga Italia

(Pekan ke-22, live Bein Sport/Vidio)

00:00 Lazio vs Napoli

02:45 Fiorentina vs Inter.

Liga Prancis

(Pekan ke-19)

02:45 PSG vs Brest.

Piala Afrika

(Babak 16 besar)

00:00 Guinea Ekuatorial vs Guinea Bissau

03:00 Mesir vs Kongo.