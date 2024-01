Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-22: Girona Kembali Kudeta Real Madrid, Atletico Geser Barcelona

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Girona merebut kembali puncak klasemen Liga Spanyol dari Real Madrid. Mereka memastikan itu setelah meraih kemenangan 1-0 di markas Celta Vigo pada pertandingan pekan ke-22, Minggu malam, 29 Januari 2024.

Girona unggul berkat gol Portu di awal babak pertama. Mereka mampu menjaga keunggulan itu hingga akhir laga tak lepas dari performa luar biasa kiper Paulo Gazzaniga yang melakukan beberapa penyelamatan gemilang.

Girona kini menempati puncak klasemen La Liga dengan 55 poin setelah 22 pertandingan. Mereka unggul satu poin dari tim urutan kedua Real Madrid, yang memiliki satu pertandingan tersisa dan akan menghadapi Getafe pada hari Kamis.

Persaingan kedua tim menjadi lebih menarik karena mereka akan bentrok di Santiago Bernabeu dua pekan mendatang.

Girona dan Real madrid dibayangi Barcelona dan Atletico yang sama-sama mengemas 44 poin. Barca mengalami kekalahan 3-5 dari Villarreal, Sabtu lalu, yang membuat Xavi Hernandez mengumumkan ia mengundurkan diri sebagai manajer pada akhir musim.

Atletico Madrid menang 2-0 saat menjamu Valencia, Senin dinihari tadi. Kemenangan ini, yang dipastikan oleh gol Samuel Lino dan Memphis Depay, membawa tim Diego Simeone ke posisi ketiga klasemen, unggul selisih gol dari Barca yang tergeser ke urutan keempat.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga Spanyol

(Pekan ke-22, Bein Sport/Vidio)

Sabtu, 27 Januari 2024

Almeria vs Alaves 0-3

Real Sociedad vs Rayo Vallecano 0-0

Las Palmas vs Real Madrid 1-2

Barcelona vs Villarreal 3-5

Mallorca vs Betis 0-1.

Minggu, 28 Januari 2024

Celta Vigo vs Girona 0-1

Cadiz vs Ath Bilbao 0-0

Sevilla vs Osasuna 1-1

Atletico Madrid vs Valencia 2-0.

Selasa, 30 Januari 2024

03:00 Getafe vs Granada CF.

Klasemen Liga Spanyol

No Tim Main Gol Poin 1 Girona FC 22 52-25 55 2 Real Madrid 21 45-14 54 3 Barcelona 21 43-29 44 4 Atletico Madrid 21 42-23 44 5 Athletic Bilbao 22 38-21 42 6 Real Sociedad 22 32-21 36 7 Real Betis 22 25-24 34 8 Valencia CF 22 27-26 32 9 Las Palmas 22 22-19 31 10 Osasuna 21 26-32 26 11 Deportivo Alaves 22 22-27 26 12 Getafe CF 20 26-28 26 13 Rayo Vallecano 21 18-26 24 14 Villarreal 22 33-45 23 15 Real Mallorca 22 19-26 20 16 Sevilla FC 22 27-36 17 17 Celta Vigo 22 21-32 17 18 Cadiz CF 22 15-31 16 19 Granada CF 21 22-42 11 20 UD Almeria 22 21-49 6

