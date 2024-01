Jadwal Bola Senin Malam 29 Januari 2024: Piala FA, Liga Spanyol, Liga Italia, Piala Asia, Piala Afrika

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada malam ini, Senin, 29 Januari 2024, akan menampilkan pertandingan Piala FA, Liga Spanyol, Liga Italia, Piala Asia, dan Piala Afrika.

Dari arena Piala FA akan hadir satu laga babak 32 besar, Blackburn vs Wrexham. Liga Spanyol pekan ke-22 akan menampilkan Getafe vs Granada CF. Sedangkan Liga Italia pekan ke-22 diisi Salernitana vs AS Roma.

Jadwal Piala Asia akan menampilkan babak 16 besar. Malam ini ada dua laga yang akan berlangsung , yakni Irak vs Yordania dan Qatar vs Palestina.

Malam ini juga ada pertandingan Piala Afrika. Dua laga akan berlangsung, yakni Tanjung Verde vs Mauritania dan Senegal vs Pantai Gading.

Jadwal Bola Selengkapnya

Senin, 29 Januari 2024

Piala Asia

(Babak 16 besar)

18.30 Irak vs Yordania

23.00 Qatar vs Palestina.

Selasa dinihari, 30 Januari 2024

Piala FA

(Babak 32 Besar)

02:30 Blackburn vs Wrexham.

Liga Spanyol

(Pekan ke-22, Bein Sport/Vidio)

03:00 Getafe vs Granada CF.

Liga Italia

(Pekan ke-22, live Bein Sport/Vidio)

02:45 Salernitana vs AS Roma.

Piala Afrika

(Babak 16 besar)

00:00 Tanjung Verde vs Mauritania

03:00 Senegal vs Pantai Gading.

Selasa, 30 Januari 2024

Piala Asia

(Babak 16 besar)

18.30 Uzbekistan vs Thailand

23.30 Arab Saudi vs Korea Selatan.

Rabu dinihari, 31 Januari 2024

Piala Afrika

(Babak 16 besar)

00:00 Mali vs Burkina Faso

03:00 Maroko vs Afrika Selatan.

Rabu, 31 Januari 2024

Piala Asia

(Babak 16 besar)

18.30 Bahrain vs Jepang

23.30 Iran vs Suriah.

