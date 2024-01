Jadwal Liga 1 Hadir Lagi setelah Sebulan Libur, Simak Selengkapnya, Juga Klasemen dan Top Skornya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 2023-34 akan kembali hadir pekan ini setelah diliburkan selama lebih sebulan. Dua laga tunda akan hadir Selasa, 30 Januari 2024.

Kedua pertandingan itu adalah Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang dan Persis Solo vs Madura United. Keduanya akan disiarkan secara langsung oleh Indosiar.

Laga Persebaya Surabaya melawan PSIS Semarang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, pada sore hari. Persebaya ada di posisi ke-13 dengan nilai 26, sedangkan PSIS ada di urutan keempat dengan nilai 38.

Laga Persis Solo vs Madura United akan berlangsung di Manahan Solo. Persis akan berusaha bangkit dan memperbaiki posisinya yang kini ada urutan ke-15 dengan nilai 25, hanya unggul 4 poin dari tim di zona degradasi. Madura United, yang hanya menang sekali dalam lima laga, menghuni posisi kelima dengan nilai 35.

Setelah dua laga tunda itu, jadwal Liga 1 akan memasuki pekan ke-24. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung mulai Minggu, 4 Februari 2024. Laga menarik yang akan hadir antara lain Persib Bandung vs Persis Solo, Borneo FC vs Persija Jakarta, dan Arema FC vs PSIS Semarang.

Jadwal Liga 1

Selasa, 30 Januari 2024

Laga Tunda Pekan ke-20

15:00 Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang (Indosiar, Vidio)

Laga tunda pekan ke-21

19:00 Persis Solo vs Madura United (Indosiar, Vidio).

Pekan ke-24

Minggu, 4 Februari 2024

15:00 Persebaya vs Bhayangkara Semarang (Indosiar, Vidio)

15:00 Persib Bandung vs Persis Solo (Indosiar, Vidio)

15:00 PSM Makassar vs Persita (Vidio)

19:00 PSS Sleman vs Persikabo 1973 (Vidio).

Senin, 5 Februari 2024

15:00 Arema FC vs PSIS Semarang (Indosiar, Vidio)

19:00 Persik Kediri vs Bali United (Indosiar, Vidio).

Selasa, 6 februari 2024

15:00 Dewa United vs Barito Putera (Vidio)

15:00 Madura United vs RANS Nusantara (Indosiar, Vidio)

19:00 Borneo FC vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio).

Klasemen Liga 1

No Main Main Gol Poin 1 Borneo FC 23 35-16 51 2 Bali United 23 37-27 41 3 Persib Bandung 23 42-27 40 4 PSIS 22 34-24 38 5 Madura United FC 22 37-31 35 6 Persik Kediri 23 37-29 34 7 Barito Putera 23 31-25 32 8 Persija 23 33-27 32 9 RANS Cilegon 23 24-24 32 10 Dewa United 23 31-32 30 11 PSM Makassar 23 28-25 29 12 PSS Sleman 23 27-34 26 13 Persebaya Surabaya 22 23-32 26 14 Persita 23 23-37 26 15 Persis Solo 22 30-34 25 16 Arema FC 23 25-40 21 17 TIRA Persikabo 23 27-44 16 18 Bhayangkara FC 23 23-39 15