Jadwal Liga 1 Pekan Ke-24, Klasemen, dan Top Skornya: Ada Borneo FC vs Persija dan Persib vs Persis

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 2023-34 akan memasuki pekan ke-24. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung Minggu hingga Selasa, 4-6 Januari 2024.

Salah satu laga menarik untuk dinantikan adalah Borneo FC vs Persija Jakarta. Kedua tim akan brhadapan Selasa, 6 Februari 2024.

Borneo FC akan berusaha menjaga posisinya di puncak klasemen. Mereka, yang terus menang dalam dua laga terakhirnya, kini mengemas nilai 51, unggul 10 poin dari Bali United.

Persia Jakarta hanya menang sekali dalam empat laga terakhirnya, meski juga tak pernah kalah. Tim Macan Kemayoran menempati posisi kesembilan klasemen dengan nilai 32.

Pertandingan lain yang tak kalah menarik adalah Persib Bandung vs Persis Solo. Laga tersebut akan berlangsung di Bandung, Minggu, 4 Februari 2024.

Persib masih ada di tiga besar. Kegagalan menang dalam tiga laga terakhir membuat mereka hanya mengemas nilai 40, tertinggal 11 poin dari Borneo FC.

Persis Solo baru bangkit dan mengalahkan Madura United 3-2. Mereka kini menempati posisi ke-12 dengan nilai 28.

Selain dua pertandingan di atas, jadwal Liga 1 pekan ini juga akan menghadirkan Persebaya vs Bhayangkara FC , PSM Makassar vs Persita, PSS Sleman vs Persikabo 1973, Arema FC vs PSIS Semarang. Selain itu ada Persik Kediri vs Bali United, Dewa United vs Barito Putera, dan Madura United vs RANS Nusantara.

Jadwal Liga 1 pekan ke-24 juga akan menghadirkan persaingan ketat untuk berebut posisi top skor. Gustavo Almeida (Persija) dan David da Silva (Persib), kini sama tajam, sama-sama mengemas 14 gol. Mereka unggul dua gol dari Alex Martins (Dewa United) dan Junior Brandao (Bhayangkara FC).