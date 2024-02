Piala Asia 2023: Hadapi Korea Selatan, Mitch Duke Yakin Timnas Australia Bakal Mulus ke Semifinal

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mitch Duke yakin Australia berada dalam posisi yang tepat untuk melaju ke semifinal Piala Asia 2023. Ia yakin Socceroos bisa mengalahkan Korea Selatan dalam duel di Stadion Al Janoub pada Jumat, 2 Februari 2024, pukul 22.30 WIB.

Pertandingan Australia dan Korea diprediksi akan berlangsung ketat. Namun, Duke mengatakan bahwa Socceroos akan memanfaatkan keuntungan istirahat lebih lama untuk mengeksploitasi kelemahan Korea.

“Kami menantikan pertandingan ini dan tantangan yang akan dihadirkan oleh Republik Korea. Usai pertandingan Indonesia (babak 16 besar), badan sudah enak dan kembali dalam kondisi bagus. Kami telah beristirahat selama beberapa hari dan menghadapi Korea, ini akan menjadi pertandingan yang berbeda. Saya siap bermain selama 90 menit atau 120 menit,” kata Duke dikutip dari AFC.

Penyerang FC Machida Zelvia berusia 33 tahun menambahkan, “Kami harus tampil lebih baik dari apa yang kami lakukan saat melawan Indonesia. Saya mengharapkan peningkatan kinerja dari kami dan saya yakin kami memiliki energi untuk kembali ke lapangan dan mengharumkan nama Australia dengan menang melawan Korea."

“Kedua tim akan saling menyerang. Saya pikir akan ada lebih banyak ruang dan mungkin lebih mengalir. Mudah-mudahan, itu akan lebih cocok untuk kita. Kami tahu ketika kami tampil sebaik mungkin, tidak ada yang bisa menghentikan kami," ucap Duke.

Stadion Al Janoub akan selalu memiliki tempat spesial bagi pemain asli New South Wales. Ia mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan melawan Tunisia di Piala Dunia 2022 Qatar.

“Kami cukup beruntung di Qatar. Ini menjadi markas latihan kami dan rumah kedua kami selama Kualifikasi Piala Dunia FIFA. Kami telah membuat kenangan istimewa di sini, terutama di Piala Dunia lalu dan secara individu bagi saya, dengan mencetak gol itu. Saya ingin membuat lebih banyak kenangan untuk pertandingan berikutnya."

“Sebagai pemain profesional, semuanya tergantung pada momen-momen besar dan para pemain besar dapat melangkah ke momen-momen besar itu dan saya menantikannya,” ujar Duke lagi.

Australia v Indonesia - Jassim bin Hamad Stadium, Al Rayyan, Qatar - January 28, 2024 Australia's Jackson Irvine and teammates celebrate their first goal an own goal scored by Indonesia's Elkan Baggott REUTERS/Ibraheem Al Omari.

