Liga 1 Pekan Ke-24 Sudah Tuntas Digelar: Simak Rekap Hasil, Top Skor, Klasemen, dan Jadwal Berikutnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga 1 pekan ke-24 sudah tuntas digelar. Borneo FC kian mapan di puncak klasemen.

Borneo FC bermain dalam laga terkahir pekan ke-24. Mereka berhasil menundukkan Persija Jakarta dengan skor 3-1 di Stadion Batakan, Balikpapan, Selasa.

Gol dari Mohammad Sihran, Wiljan Pluim, dan Komang Teguh kian mengokohkan posisi Borneo FC di puncak klasemen. Mereka mengemasi 54 poin, unggul 12 poin dari PSIS Semarang. Sementara Persija tertahan di peringkat kesembilan dengan 32 poin.

PSIS naik ke posisi kedua klasemen setelah menang 4-1 di kandang Arema FC. Mereka menggeser Persib Bandung yang ditahan Persis Solo 2-2 di kandangnya. Persib kini mengemas nilai 41, unggul selisih poin dari Bali United yang masih tetap ada di posisi keempat meski kalah 0-1 di markas Persik.

Pada pekan ke-24 ini, Persebaya Surabaya juga menang 1-0 atas Bhayangkara FC. Sedangkan PSM Makassar mengalahkan Persita Tangerang 4-0.

Jadwal Liga 1 akan kembali rehat karena Pemilu 2024. Jadwal pekan ke-24 akan kembali bergulir mulai 22 Februari.

Pada pekan ke-24 nanti antara lain akan ada laga Persikabo vs Borneo FC, Barito Putera vs Persib Bandung, dan Persija Jakarta vs Madura United.

Rekap Hasil Liga 1 Pekan Ke-24

Minggu, 4 Februari 2024

Persebaya vs Bhayangkara FC 1-0

Persib Bandung vs Persis Solo 2-2

PSM Makassar vs Persita Tangerang 4-0

PSS Sleman vs Persikabo 1973 2-2.

Senin, 5 Februari 2024

Arema FC vs PSIS Semarang 1-4

Persik Kediri vs Bali United 1-0.

Selasa, 6 februari 2024

Dewa United vs Barito Putera 2-2

Madura United vs RANS Nusantara 2-2

Borneo FC vs Persija Jakarta 3-1.