Jadwal Bola Malam Ini, Jumat 9 Februari 2024: Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Prancis

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola malam ini, Jumat, 9 Februari 2024, akan menampilkan pertandingan Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Liga Spanyol akan menghadirkan laga pekan ke-24, yakni Cadiz vs Real Betis. Liga Italia diisi satu partai pekan ke-24, yakni Salernitana vs Empoli.

Jadal Liga Jerman pekan ke-21 akan menampilkan pertandingan Dortmund vs Freiburg. Sedangkan Liga Prancis pekan ke-21 akan diisi partai Marseille vs Metz.

Setelah ketiga jadwal tersebut, pada akhir pekan ini akan hadir sederet pertandingan menarik. Piala Asia 2023 dan Piala Afrika memasuki babak final. Selain itu ada rangkain laga Liga Inggris.

Final Piala Asia 2023 akan berlangsung Sabtu malam,10 Fenruari. Tuan rumah Qatar akan berebut gelar juara dengan Yordania.

Final Piala Afrika 2024 baru akan berlangsung Senin dinihari, 12 Februari. Tuan Rumah Pantai Gading akan berduel dengan Nigeria untuk berebut trofi.

Adapun Liga Inggris pekan ini antara lain akan menghadirkan laga Manchester City vs Everton, Liverpool vs Burnley, Tottenham vs Brighton, West Ham vs Arsenal, dan Aston Vila vs Manchester United

Jadwal Bola Selengkapnya

Sabtu dinihari, 10 Februari 2024

Liga Spanyol

(Pekan ke-24, Bein Sport/Vidio)

03:00 Cadiz vs Real Betis.

Liga Italia

(Pekan ke-24, live Bein Sport/Vidio)

02:45 Salernitana vs Empoli.

Liga Jerman

(Pekan ke-21, live Mola TV)

02:30 Dortmund vs Freiburg.

Liga Prancis

(Pekan ke-21)

03:00 Marseille vs Metz.