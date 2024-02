Prediksi Bayer Leverkusen vs Bayern Munchen di Big Match Bundesliga: Jadwal, Berita Terkini, H2H, Susunan Pemain

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Duel Bayer Leverkusen vs Bayern Munchen akan menjadi laga besar pekan ke-21 Bundesliga Jerman 2023-2024. Dua tim papan atas ini akan bertanding di Bay Arena pada hari Minggu, 11 Februari 2024 pada pukul 00.30 WIB.

Bayern Munchen saat ini berada di posisi kedua klasemen Bundesliga dan tampil cukup impresif sepanjang musim ini. Raksasa Bavaria itu mengalahkan Borussia Monchengladbach dengan skor 3-1 dalam pertandingan sebelumnya dan akan berusaha mencapai hasil serupa akhir pekan ini.

Bayer Leverkusen, sebaliknya, berada di puncak klasemen liga saat ini dan tampil luar biasa selama setahun terakhir. Tim tuan rumah meraih kemenangan tipis 3-2 melawan VfB Stuttgart di DFB Pokal pekan ini dan akan percaya diri jelang laga ini.

Dua pemain kunci Bayer Leverkusen Victor Boniface dan Arthur masih absen karena cedera pangkal paha dan paha, sementara Odilon Kossounou masih membela Pantai Gading di Piala Afrika. Palacios, yang absen dalam tiga pertandingan terakhir karena masalah paha, diragukan tampil, sehingga Robert Andrich dan Granit Xhaka bisa kembali bekerja sama di lini tengah.

Nathan Tella akan berusaha untuk menjadi starter setelah mencetak dua gol melawan Darmstadt akhir pekan lalu. Patrik Schick bisa digantikan di lini depan oleh pemain pinjaman dari Real Betis, Borja Iglesias.

Di kubu Bayern Munchen, Alphonso Davies mengalami cedera lutut akhir pekan lalu dan bergabung dengan Kingsley Coman (cedera lutut), Serge Gnabry (cedera paha), Daniel Peretz (cedera lutut), Tarek Buchmann (cedera paha) dan Bouna Sarr (ACL) di ruang perawatan.

Konrad Laimer (cedera betis) dan rekrutan Januari Bryan Zaragoza (sakit) semuanya akan dinilai sebelum kickoff. Joshua Kimmich, yang sebelumnya mengalami masalah bahu dan Dayot Upamecano yang memiliki masalah pada hamstring kembali berlatih penuh. Kim Min-jae telah kembali ke Jerman dan kini siap diturunkan.

Setelah mencetak gol dalam dua penampilan terakhirnya, Pavlovic berharap dapat mempertahankan tempatnya di lini tengah bersama Leon Goretzka. Leroy Sane, Thomas Muller dan Jamal Musiala diharapkan dapat memberikan dukungan dalam serangan untuk penyerang Harry Kane, yang sedang mencari gol ke-25 di Bundesliga musim ini.

Munich, Germany - January 21, 2024 Bayern Munich's Thomas Mueller and teammates look dejected after the match REUTERS/Leonhard Simon.

Head-to-Head Bayer Leverkusen vs Bayern Munchen

Bayern Munchen memiliki rekor mengesankan melawan Bayer Leverkusen. Die Roten memenangkan 34 dari 55 pertandingan terakhir yang dimainkan antara kedua tim. Sebanyak 10 kemenangan menjadi milik Bayer Leverkusen.

Bayer Leverkusen tidak terkalahkan dalam dua pertandingan terakhir mereka melawan Bayern Munchen di Bundesliga dan bisa mengamankan kemenangan ketiga untuk pertama kalinya sejak 2010.

Bayer Leverkusen telah mengumpulkan total 52 poin dari 20 pertandingan pertama di Bundesliga musim ini - penghitungan terbaik ketiga pada tahap musim ini oleh klub mana pun dalam sejarah kompetisi.

Perkiraan Susunan Pemain

Bayer Leverkusen:

Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Iglesias

Pelatih Xabi Alonso

Bayern Munchen:

Neuer; Mazraoui, Kim, De Ligt, Guerreiro; Pavlovic, Goretzka; Sane, Muller, Musiala; Kane

Pelatih: Thomas Tuchel

Prediksi Bayer Leverkusen vs Bayern Munchen

Bayer Leverkusen telah menjadi kekuatan luar biasa di bawah asuhan Xabi Alonso. Tuan rumah telah menahan Bayern Munchen dalam perburuan gelar dan harus bersiap untuk pertandingan paling penting di musim ini.

Kedua tim bisa tampil mematikan pada pertandingan ini. Laga diprediksi berlangsung ketat dan berakhir imbang. Prediksi: Bayer Leverkusen 3-3 Bayern Munchen.

