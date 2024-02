Jadwal Liga Champions 2023-2024: 4 Laga Leg Pertama Babak 16 Besar Hadir Pekan Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions 2023-2024 akan memasuki babak 16 besar. Rangkaian pertandingan leg pertama akan berlangsung pekan ini dan pekan depan.

Pada pekan ini ada ada empat pertandingan yang akan berlangsung. Pada Rabu dinihari, 14 Februari 2023, ada laga FC Copenhagen vs Manchester City dan RB Leipzig vs Real Madrid.

Baca Juga: Erik ten Hag Sebut Lolos ke Liga Champions Sangat Penting bagi Kekuatan Finansial Manchester United

Pertandingan FC Copenhagen melawan Manchester City akan berlangsung menarik. Copenhagen, asal Denmark, akan menjalani babak 16 kedua dalam sejarah mereka. Sedangkan Man City merupakan juara bertahan.

Pelatih Copenhagen, Jacob Neestrup, menyebut undian melawan Man City merupakan yang tersulit yang mungkin mereka dapatkan. Namun, bukan berarti tim ini bisa dianggap remeh. Mereka lolos dari grup yang berisi Bayern Munchen dan Manchester United.

Musim lalu mereka mampu menahan Man City 0-0 di dalam babak grup di kandang sendiri. Laga kandang memang menjadi kekuatan utama tim ini dan mereka hanya kalah tiga kali dalam 19 laga Liga Champions di Parken, termasuk 8 kali menang.

Jadwal Rabu dinihari lainnya, RB Leipzig vs Real Madrid, tak kalah menarik. Leipzig kembali ke babak 16 besar dengan semangat penebusan. Musim lalu, tim Jerman ini gagal melaju setelah dihentikan Man City di babak ini.

Real Madrid akan lebih difavoritkan. Namun, Leipzig akan tampil percaya diri setelah mengalahkan klub Liga Spanyol tersebut 3-2 pada laga kandang babak grup musim lalu.

Pada Kamis dinihari, 15 Februari 2024, masih akan hadir dua pertandingan leg pertama babak 16 besar lainnya. Kedua laga itu adalah Lazio vs Bayern Munchen dan PSG vs Real Sociedad.

Pekan depan ada empat laga leg pertama babak 16 besar lain yang akan berlangsung, yakni Inter vs Atletico Madrid, PSV vs Dortmund, FC Porto vs Arsenal, dan Napoli vs Barcelona.