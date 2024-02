Liga 1 Pekan Ke-25 Bergulir Mulai Kamis 22 Februari 2024, Simak Persaingan Papan Atas Klasemen

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Liga 1 akan kembali bisa disaksikan pecinta sepak bola pekan ini. Borneo FC yang kini memimpin klasemen sementara, akan melakoni laga tandang ke Persikabo 1973 pada Kamis, 22 Februari 2024.

Duel Persikabo 1973 vs Borneo FC pada pekan ke-25 ini bakal digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Pertarungan kedua kesebelasan dijadwalkan mulai 15.00 WIB.

Persikabo 1973 tak bisa bermain di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, karena tengah diperbaiki. Karena itu, tim asuhan Aji Santoso, memutuskan berkandang di Bali hingga akhir musim, artinya mereka akan memainkan lima laga kandang terakhir di sana.

Keputusan Persikabo 1973 berkandang di Bali, menyusul langkah Persija Jakarta yang lebih dulu mengumumkan akan menjalani dua laga kandangnya di sana. Sebelumnya, Arema FC juga menggunakan Stadion Kapten I Wayan Dipta untuk laga kandang. Jadi, ada empat klub Liga 1 yang memainkan laga kandang di stadion itu, termasuk Bali United.

Berbarengan dengan laga itu, pada waktu yang sama, Bhayangkara Presisi Indonesia FC vs PSS Sleman digelar di Stadion PTIK. Untuk malam harinya, ada dua yang dipertandingkan, yakni Persija Jakarta vs Madura United dan RANS Nusantara FC vs Arema FC. Keduanya sama-sama dimulai pukul 19.00 WIB.

Hari berikutnya, Jumat, ada tiga pertandingan. Dua laga dimainkan mulai 15.00 WIB, yakni PSIS Semarang vs Dewa United dan Persita Tangerang vs Persebaya Surabaya. Kemudian, pertandingan Barito Putera vs Persib Bandung mulai 19.00 WIB.

Rangkaian pertandingan pekan ke-25 Liga 1 musim 2023-2024 akan digelar pada Sabtu. Persis Solo vs Persik Kediri pada sore hari dan PSM Makassar vs Bali United pada malam hari.

Persaingan Papan Atas Klasemen

Borneo FC yang berhasil mengkudeta posisi puncak klasemen Liga 1 setelah kemenangan 2-1 di kandang Madura United pada 1 Oktober lalu. Sejak pertandingan pekan ke-14 itu, tim asuhan Pieter Huistra tidak tergeser.

Tim berjuluk Pesut Etam yang diperkuat dua mantan pemain Bali United, Stefano Lilipaly dan Nadeo Argawinata, kokoh di puncak klasemen. Mereka kini unggul 12 poin dari tim di bawahnya, PSIS Semarang.

Posisi ketiga dan keempat diduduki Persib Bandung dan Bali United. Keduanya sama-sama mengemas 41 poin, tetapi tim berjuluk Pangeran Biru unggul selisih gol.

Persaingan papan atas klasemen masih berjalan ketat. Dengan tersisa sembilan pekan, klub-klub masih berupaya finis di posisi empat besar untuk menjaga peluang juara Liga 1 musim ini.

Namun, untuk pekan ke-25 ini, posisi empat teratas klasemen masih akan dihuni Borneo FC, PSIS, Persib dan Bali United. Karena tim posisi lima, Persik Kediri, baru mengemas 37 poin. Jika mereka menang, nilainya masih di bawah tim posisi empat saat ini. Akan tetapi, urutan peringkat kedua dan keempat bisa saja berubah.

Kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 berbeda dari sebelum-sebelumnya. Borneo FC tidak bisa otomatis jadi juara meski finis di urutan teratas. Mereka akan bertarung dengan tim-tim yang masuk empat besar dalam perebutan gelar juara.

Empat tim papan atas itu akan bersaing di Championship Series yang dijadwalkan berlangsung pada 4-26 Mei 2024, Nantinya, video assistant referee (VAR) akan digunakan pada babak ini.

Championship Series dimainkan dengan format knockout, dua leg kandang dan tandang. Dengan empat klub yang bertanding, ada delapan pertandingan. Peringkat teratas hingga di bawahnya pada fase ini akan mendapatkan slot tampil di AFC Club Competition 2024-2025.

Jadwal Liga 1 pekan ke-25:

Kamis, 22 Februari 2023

15.00 WIB

Persikabo 1973 vs Borneo FC (Indosiar dan Vidio)

Bhayangkara Presisi Indonesia FC vs PSS Sleman (Vidio)

19.00 WIB

Persija Jakarta vs Madura United (Indosiar dan Vidio)

RANS Nusantara FC vs Arema FC (Vidio)

Jumat, 23 Februari 2024

15.00 WIB

PSIS Semarang vs Dewa United (Vidio)

Persita Tangerang vs Persebaya Surabaya (Indosiar dan Vidio)

19.00 WIB

Barito Putera vs Persib Bandung (Indosiar dan Vidio)

Sabtu, 24 Februari 2024

15.00 WIB

Persis Solo vs Persik Kediri (Indosiar dan Vidio)

19.00 WIB

PSM Makassar vs Bali United (Indosiar dan Vidio)

