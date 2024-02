Jadwal Liga 1 Pekan ke-25: Ada Barito Putera vs Persib Bandung, PSM Makassar vs Bali United

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi Liga 1 Indonesia pekan ke-25 kembali bergulir setelah sempat memasuki masa jeda karena Pemilihan Umum pada Kamis-Sabtu, 22-24 Februari 2024. Laga Persib Bandung hingga partai besar antara PSM Makassar kontra Bali United akan tersaji akhir pekan ini.

Persib Bandung akan bertandang ke markas Barito Putera yang berkandang sementara di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat, 23 Februari 2024 pukul 19.00 WIB. Ini merupakan kesempatan bagi Persib Bandung untuk mengakhiri catatan minor mereka setelah pada empat pertandingan sebelumnya gagal menang.

Selain itu, ada juga pertandingan besar yang mempertemukan juara dalam dua musim terakhir yakni PSM Makassar dan Bali United di Stadion Batakan, Balikpapan, Sabtu, 24 Februari 2024. Pada pekan sebelumnya, PSM Makassar sukses mengunci kemenangan telak 4-0 atas Persita Tangerang, sedangkan Bali United takluk di kandang Persik Kediri.

Pertandingan ini tentu akan berjalan sengit karena misi masing-masing kedua tim, PSM berusaha mendekat posisi empat besar, sementara Bali ingin tetap berada di zona Championship Series.

Liga 1 Indonesia pekan ini akan dibuka oleh pertandingan antara Bhayangkara FC yang menjamu PSS Sleman di Stadion PTIK, Jakarta, Kamis pukul 15.00 WIB. Pada pertandingan tersebut tentu Bhayangkara FC berupaya untuk meraih kemenangan agar bisa menjaga asa mereka lolos dari jurang degradasi.

Selain itu, pada yang jam sama juga terdapat pertandingan antara pemuncak klasemen sementara Borneo FC dijamu tim yang berada di zona degradasi Persikabo 1973 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis pukul 15.00 WIB.

Selanjutnya ada juga pertandingan yang melibatkan tim-tim besar seperti Persija Jakarta vs Madura United, Persita Tangerang vs Persebaya Surabaya hingga PSIS Semarang vs Dewa United.

PSIS Semarang dipastikan akan berusaha untuk mencari kemenangan dari Dewa United agar Mahesa Jenar dapat mengamankan posisi kedua klasemen Liga 1 Indonesia.

Berikut jadwal lengkap Liga 1 Indonesia pekan ke-25.

Kamis, 21 Februari 2024

15.00 WIB Bhayangkara FC vs PSS Sleman

15.00 WIB Persikabo 1973 vs Borneo FC

19.00 WIB Persija Jakarta vs Madura United

19.00 WIB Rans Nusantara FC vs Arema FC

Jumat, 22 Februari 2024

15.00 WIB Persita Tangerang vs Persebaya Surabaya

15.00 WIB PSIS Semarang vs Dewa United

19.00 WIB Barito Putera vs Persib Bandung

Sabtu, 24 Februari 2024

15.00 WIB Persis Solo vs Persik Kediri

19.00 WIB PSM Makassar vs Bali United.

