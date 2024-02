Jadwal Bola Kamis 22 Februari: Liga 1 Indonesia, Liga Europa, Liga Conference, Liga Champions Asia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 22-23 Februari 2024, akan menampilkan pertandingan Liga 1 Indonesia, Liga Europa, Liga Conference, Liga Champions Asia.

Liga 1 Indonesia akan memasiki pekan ke-25. Hari ini ada empat pertandingan yang akan berlangsung. Dua di antaranya akan disiarkan langsung Indosiar, yakni Persikabo 1973 vs Borneo FC dan Persija Jakarta vs Madura United.

Dari arena Liga Europa akan berlangsung rangkaian leg kedua babak 16 besar. Dua laga malam ini akan disiarkan langsung SCTV, yakni Rennes vs AC Milan dan Roma vs Feyenoord.

AC Milan sudah unggul 3-0 pada pertemuan pertama saat menjamu Rennes. Sedangkan AS Roma mampu menahan lawannya 1-1 pada leg pertama lalu.

Dari Liga Champions Asia akan berlangsung dua pertandingan leg kedua babak 16 besar. Al Ittihad akan menjamu Navbahor Namangan, sedangkan Al Hilal menyambut Sepahan.

Jadwal Bola Selengkapnya

Kamis, 22 Februari 2024

Jadwal Liga 1

(Pekan ke-25)

15:00 FC Bhayangkara vs PSS Sleman (Vidio)

15:00 Persikabo 1973 vs Borneo FC (Indosiar, Vidio)

19:00 Persija Jakarta vs Madura United (Indosiar, Vidio)

19:00 RANS Nusantara vs Arema FC (Vidio).

Liga Champons Asia

(Leg kedua babak 16 besar)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

13:00 Al Ittihad vs Navbahor Namangan.

Jumat dinihari, 16 Februari 2024

Liga Europa

(Leg dua playoff 16 besar, Vidio)

00:45 Rennes vs AC Milan, skor sementara 0-3 (SCTV)

00:45 Freiburg vs Lens, skor sementara 0-0

00:45 Qarabag vs Braga, skor sementara 4-2

00:45 Toulouse vs Benfica, skor sementara 1-2

03:00 AS Roma vs Feyenoord, skor sementara 1-1 (SCTV)

03:00 Marseille vs Shakhtar Donetsk, skor sementara 2-2

03:00 Sparta Praha vs Galatasaray, skor sementara2-3

03:00 Sporting Lisbon vs Young Boys, skor sementara 3-1.

Jadwal Liga Conference

(Leg kedua playoff 16 besar, Vidio)

00:45 Bodo/Glimt vs Ajax

00:45 Dinamo Zagreb vs Betis

00:45 Ludogorets vs Servette

03:00 Eintracht Frankfurt vs Union Saint-Gilloise

03:00 Ferencvaros vs Olympiacos

03:00 Legia vs Molde

03:00 Slovan Bratislava vs Sturm Graz.

Liga Champons Asia

(Leg kedua babak 16 besar)

01:00 Al Hilal vs Sepahan.

Pilihan Editor: Arsenal Keok 0-1 dari FC Porto di Leg Pertama 16 Besar Liga Champions, Apa Kata Mikel Arteta?