Nilai Pasar Inter Miami Naik Berkat Lionel Messi, Kalahkan 14 Klub Liga Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - Lionel Messi memberi dampak signifikan untuk Inter Miami. Tak cuma dari segi permainan, tetapi juga dalam hal lain di luar lapangan, salah satunya soal peningkatan nilai pasar klub yang kini mengalahkan 14 klub Liga Inggris.

Inter Miami mendatangkan La Pulga pada Juli 2023 setelah sang pemain tak memperpanjang kontraknya bersama Paris Saint-Germain (PSG). Klub milik David Beckham itu pun mengontrak Messi selama dua tahun hingga 2025 dengan gaji ditaksir sekitar 50-60 juta dolar AS atau Rp 748-897 miliar per tahun.

Saat itu, kondisi nilai pasar The Herons berada di angka 600 juta dolar AS atau sekitar Rp 9,36 triliun. Setelah kurang lebih delapan bulan Messi bergabung, pakar bisnis olahraga Joe Pompliano menyatakan nilai pasar Inter Miami naik sebesar 72 persen dan sekarang berada di angka 1,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp 20,29 triliun.

Nilai pasar tersebut dilaporkan lebih tinggi ketimbang yang dimiliki lebih dari 14 klub Liga Inggris, termasuk West Ham United, Everton, dan Newcastle United. Hanya Arsenal, Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea, Manchester City, dan Manchester City yang berada di atasnya.

Pemain Inter Miami Lionel Messi saat melawan Newell’s Old Boys di Stadion DRV PNK, 15 Februari 2024. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports

Kepopuleran sang mega bintang Messi juga telah menarik lebih banyak sponsor baru untuk Inter Miami. Terkini, pihak klub baru saja mengumumkan kesepakatan dengan perusahaan induk jasa keuangan dan bank investasi multinasional Amerika Serikat, JP Morgan Chase terkait dengan hak penamaan pada pekan ini. Artinya, nama Stadion DRV PNK akan diubah menjadi Stadion Chase pada musim 2024.

Inter Miami diprediksi akan mengalami peningkatan pendapatan sebesar 250 persen dari 56 juta dolar AS yang didapat pada 2022. Pihak klub meyakini sepanjang tahun ini mereka akan meraup lebih dari 200 juta dolar AS atau sekitar Rp 3,12 triliun yang itu akan memecahkan rekor MLS.

Kehadiran Messi turut memberi dampak positif kepada MLS dan sejumlah mitranya, seperti Apple TV. Sekarang platform streaming itu mendapat lebih banyak pengguna yang mendaftar untuk paket MLS Season Pass. Pemain berusia 36 tahun itu turut mendapat sebagian dari keuntungan itu berkat kesepakatan dengan Apple dan Adidas.

Dari dalam lapangan, Messi langsung berhasil membawa Inter Miami mengangkat Piala Liga MLS 2023. Ia juga sempat membuat The Herons tak terkalahkan dalam 12 pertandingan berturut-turut musim lalu di semua ajang.

