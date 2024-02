Rekap Hasil Liga Europa: AC Milan Lolos ke Babak 16 Besar meski Kalah, AS Roma Menang Adu Penalti

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - AC Milan tetap lolos ke babak 16 besar Liga Europa meski kalah 2-3 dari Rennes dalam pertandingan leg kedua playoff di Roazhon Park, Jumat dinihari 23 Februari 2024.

Kemenangan 3-0 pada leg pertama membuat tim asal Italia ini melaju dengan keunggulan agregat 5-3.

Rennes bermain agresif di hadapan pendukung sendiri. Mereka meraih tiga gol berkat hat-trick Benjamin Bourigeaud (11', 54', 68'). Milan hanya membalas melalui gol Luka Jovic (22') dan Rafael Leao (58').

Dalam pertandingan lain, AS Roma dan Feyenoord kembali terlibat pertarungan sengit dan harus melewati babak perpanjangan waktu untuk menentukan tim yang lolos. Dalam babak perpanjangan waktu tak ada gol tercipta. Dengan skor agregat 2-2, adu penalti dilakukan.

Dalam adu penalti tersebut, AS Roma akhirnya menang dengan skor 4-2. Romelu Lukaku (AS Roma) serta David Hancko dan Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord) gagal mencetak gol.

Setelah bermain imbang 1-1 pada pertemuan pertama, kedua tim kembali meraih skor serupa pada pertemuan kedua di Olimpico. Dalam babak perpanjangan waktu

Sementara itu, Marseille mengalahkan tamunya, Shakhtar Donetsk, dengan skor 3-1. Mereka lolos dengan keunggulan agregat 5-3. Benfica, Friburg, Qarabag, Sparta Praha, dan Sporting Lisbon juga lolos.

Rekap Hasil Liga Europa

(Leg dua playoff 16 besar)

Jumat, 23 Februari 2024

Rennes vs AC Milan 3-2 (skor agregat 3-5)

Freiburg vs Lens 3-2 (skor agregat 3-2)

Qarabag vs Braga 2-3 (skor agregat 6-5)

Toulouse vs Benfica 0-0 (skor agregat 1-2)

AS Roma vs Feyenoord 1-1 (skor agregat 2-2, AS Roma menang adu penalti 4-2)

Marseille vs Shakhtar Donetsk 3-1 (skor agregat 5-3)

Sparta Praha vs Galatasaray 4-1 (skor agregat 6-4)

Sporting Lisbon vs Young Boys 1-1 (skor agregat 4-2).

Undian babak 16 besar akan berlangsung pada Jumat ini, 23 Februari 2024. Sebelumnya sudah ada delapan tim yang lolos ke babak 16 besar Liga Europa sebagai juara grup, yakni West Ham, Brighton, Rangers, Atalanta, Liverpool, Villarreal, Slavia Praha, dan Bayer Leverkusen.

