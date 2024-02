Jadwal Bola Hari Ini, Jumat 23 Februari 2024: Aksi Persib dan Persebaya di Liga 1, Bayer Leverkusen di Liga Jerman, Juga Ada Liga Spanyol serta Liga Italia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Jumat malam hingga Sabtu dinihari, 23-24 Februari 2024, akan menampilkan pertandingan Liga 1 Indonesia, Liga Jerman, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Arab Saudi.

Liga 1 Indonesia akan memasiki pekan ke-25. Hari ini ada tiga pertandingan yang akan berlangsung. Persita vs Persebaya dan Barito Putera vs Persib Bandung akan disiarkan langsung Indosiar. Sedangkan PSIS Semarang vs Dewa United bisa disimak lewat tayangan Vidio.

Malam ini juga akan berlangsung pertandingan Liga Jerman antara Bayer Leverkusen vs Mainz. Leverkusen saat ini memuncaki klasemen dengan nilai 58, unggul 8 poin dari Bayern Munchen. Mainz ada di posisi 17 dengan nilai 15.

Selain jadwal-jadwal di atas, malam ini juga ada pertandingan Liga Arab Saudi, Liga Spanyol, Liga Italia, dan Liga Prancis.

Jadwal Bola Selengkapnya

Jumat, 23 Februari 2024

Liga 1

(Pekan ke-25)

15:00 Persita vs Persebaya (Indosiar, Vidio)

15:00 PSIS Semarang vs Dewa United (Vidio)

19:00 Barito Putera vs Persib Bandung (Indosiar, Vidio).

Liga Arab Saudi

(Pekan ke-21)

21:00 Al Riyadh vs Al Raed

21:00 Al Taawon vs Al Akhdoud.

Sabtu dinihari, 23 Februari 2024

Liga Spanyol

(Pekan ke-26)

03:00 Real Sociedad vs Villarreal.

Liga Jerman

02:30 Bayer Leverkusen vs Mainz.

Liga Italia

(Pekan ke-26)

02:45 Bologna vs Verona.

Liga Prancis

03:00 Metz vs Lyon.

Liga Arab Saudi

(Pekan ke-21)

00:00 Al Fateh vs Damac.

