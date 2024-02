Hasil Undian Babak 16 Besar Liga Europa: Liverpool Bertemu Sparta Prague, Brighton Hadapi AS Roma

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil undian babak 16 besar Liga Europa sudah dilakukan di Swiss, Jumat, 23 Februari 2024. Liverpool akan menghadapi Sparta Prague, sedangkan Brighton melawan AS Roma.

Liverpool, yang sudah pernah tiga kali juara, akan bertandang ke ibu kota Ceko untuk menjalani leg pertama pada 7 Maret. Laga kedua akan berlangsung di Anfield seminggu kemudian.

Kampanye Eropa perdana Brighton membawa mereka ke ibu kota Italia, Roma. Mereka akan menjalani fase knock out setelah sukses memuncaki Grup B yang berisi Marseille, Ajax dan AEK Athens.

West Ham, juara Liga Conference, akan menghadapi tim asal Jerman, Freiburg, yang mereka kalahkan dua kali di babak penyisihan grup musim ini. Sedangkan Rangers akan menghadapi juara Eropa dua kali, Benfica, dari Portugal.

Bayer Leverkusen, klub Jerman yang dilatih Xabi Alonso, akan melawan klub Azerbaijan, Qarabag. Pada pertandingan lain Marseille akan menghadapi Villarreal, AC Milan melawan Slavia Prague, dan Sporting akan menghadapi Atalanta.

Hasil Undian babak 16 besar Liga Europa:

Sparta Prague vs Liverpool

Marseille vs Villarreal

Roma vs Brighton

Benfica vs Rangers

Freiburg vs West Ham

Sporting Lisbon vs Atalanta

AC Milan vs Slavia Prague

Qarabag vs Bayer Leverkusen.

Tim-tim peserta akan saling bertemu dua kali, seperti juga di babak perempat final dan semifinal. Babak final Liga Europa akan berlangsung sekali, di Dublin pada 22 Mei 2024.

