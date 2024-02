Hasil dan Klasemen Liga Jerman Pekan Ke-23: Bayer Leverkusen Kalahkan Mainz 2-1, Perlebar Jarak dari Bayern Munchen

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bayer Leverkusen berhasil mengalahkan Mainz 05 dengan skor 2-1 pada pertandingan Liga Jerman pekan ke-23, Sabtu dinihari WIB, 24 Februari 2024. Mereka kini kian kokoh di puncak klasemen, unggul 11 poin dari Bayern Munchen.

Leverkusen unggul lebih dulu melalui gol tendangan Granit Xhaka dari jarak 20 meter pada menit ketiga. Namun, lima menit berselang sundulan diving Dominik Kohr membuat kedudukan menjadi imbang.

Setelah itu Leverkusen memiliki sejumlah peluang bagus. Namun penjaga gawang Mainz, Robin Zentner, melakukan serangkaian penyelamatan gemilang.

Sayang Zentner gagal menjaga performanya. Pada menit ke-68, ia gagal membendung tendangan lemah dari Robert Andrich sehingga gawangnya kebobolan.

Mainz harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-80 setelah Jessic Ngankam diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran terhadap Xhaka.

Tim asuhan Xabi Alonso kini tak terlahkan dalam 33 laga di semua kompetisi. Mereka memecahkan rekor tak Bayern Munchen yang pernah tak terkalahkan dalam 32 pertandingan.

Bayer Leverkusen juga kian mapan di puncak klasemen. Mereka mengoleksi 61 poin, unggul 11 poin dari Bayern yang berada di peringkat kedua. Bayern baru akan melawan RB Leipzig pada hari Sabtu.

Mainz kini berada di posisi ke-17 klasemen, yang merupakan zona degradasi, dengan nilai 15. Mereka terpaut 7 angka dari tim di zona aman.

Hasil dan Jadwal Liga Jerman

(Pekan ke-23, live Mola TV)

Sabtu dinihari, 24 Februari 2024

Bayer Leverkusen Mainz 2-1.

Sabtu, 24 Februari 2024

21:30 Gladbach vs Bochum

21:30 Stuttgart vs FC Koln

21:30 Union Berlin vs Heidenheim

21:30 Werder Bremen vs Darmstadt

Minggu dinihari, 25 Februari 2024

00:30 Bayern Munchen vs RB Leipzig

Minggu dinihari, 25 Februari 2024

21:30 Eintracht Frankfurt vs Wolfsburg

23:30 Dortmund vs Hoffenheim

Selasa dinihari, 26 Februari 2024

01:30 Augsburg vs Freiburg

Klasemen Liga Jerman

