Prediksi PSM Makassar vs Bali United di Pekan Ke-25 Liga 1 Malam Ini: Jadwal Live, H2H, Fakta Menarik, Perkiraan Pemain

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan PSM Makassar vs Bali United akan hadir pada pekan ke-25 Liga 1 2023-2024. Kedua tim akan berhadapan di Stadion Batakan, Balikpapan, Sabtu malam, 24 Februari 2024, mulai 19.00 WIB dengan disiarkan Indosiar dan Vidio.

Pertandingan ini diprediksi menjadi jalan terjal bagi tim tamu yang hendak bangkit, sekalipun PSM tidak main kandang di rumah aslinya. Serdadu Tridatu, julukan Bali United, datang dengan catatan telah gagal meraih kemenangan pada lima laga terakhirnya di lintas kompetisi.

Sebaliknya, PSM sudah tidak terkalahkan pada sembilan pertandingan terakhir, enam di antaranya di Liga 1 2023-2024, termasuk dua menang. Meskipun tidak berkandang di Stadion Gelora B.J Habibie, Pare pare, tim beralias Juku Eja itu membuktikan masih bisa tampil garang.

Pada laga sebelumnya di Stadion Batakan, mereka tetap bisa meraih kemenangan, bahkan telak 4-0 saat menjamu Persita Tangerang.

PSM Makassar yang merupakan juara bertahan ada di posisi ke-11 dengan nilai 32. Bali United ada di urutan keempat dengan nilai 41.

Fakta Menarik Laga PSM Makassar vs Bali United:

1. Bali United dan pelatih Stefano Cugurra tak terkalahkan atas PSM dan pelatih Bernardo Tavares dalam empat laga terakhir. Dua kemenangan dan dua hasil imbang dicatatkan, termasuk di babak adu penalti play-off Kualifikasi Liga Champions Asia.

2. Bali United tercatat sebagai tim paling brutal di sepanjang sejarah Liga 1 karena sudah mendapatkan 27 kartu merah.

3. Serdadu Tridatu juga tercatat sebagai tim terbrutal sejauh musim ini dengan lima kartu merah, disusul oleh PSM dengan empat kartu merah. Catatan kartu merah tertinggi dalam satu musim yang pernah dialami Bali United terjadi pada musim lalu dengan tujuh kartu merah.

4. Serdadu Tridatu merupakan salah satu tim yang paling banyak dihukum penalti sejauh Liga 1 2023-2024 berguir dengan delapan penalti.

5. Kenzo Nambu menegaskan status sebagai pemain asal Jepang tersubur kedua dalam sejarah Liga 1 dengan 20 gol. Ia juga jadi top skor PSM sejauh musim ini (11 gol).

6. Adilson Silva (PSM) selalu cetak brace (dua gol dalam satu laga) setiap mencetak gol (3 pertandingan). Ia juga mencetak seluruh enam golnya di laga kandang.

7. Yakob Sayuri merupakan pemberi assist terbanyak ketiga bagi Juku Eja di Liga 1 dengan 11 assist.

8. PSM menjadi gawang favorit bagi Ilija Spasojevic (Bali United) dengan

mencetak enam gol dalam sembilan pertemuan di Liga 1. Tetapi di antara sekian golnya tersebut, hanya satu saja yang tercipta saat bermain di kandang lawannya itu.

9. Ilija Spasojevic (Bali United) adalah pencetak gol terbanyak di era Liga 1 dengan 82 gol dari 155 penampilan, tak termasuk gol ke gawang Mitra Kukar di musim 2017. Namun, catatannya itu sekarang hanya berjarak dua gol saja dari David da Silva (Persib Bandung).

10. Jefferson Assis dan Ilija Spasojevic (Bali United) merupakan top skor pemain pengganti musim ini setelah sama mencetak empat gol sebagai pemain pengganti. Bali United juga memiliki catatan gol terbanyak dari pemain pengganti hingga 24 pekan bergulirnya Liga 1 2023-2024 (12 gol dari pemain pengganti).

11. Adilson Maringa (Bali United) meneruskan catatan sebagai salah satu dari dua pemain yang selalu bermain penuh dalam seluruh laga Liga 1 musim ini. Namun, kiper asal Brasil itu menjadi salah satu penjaga gawang dengan kebobolan terbanyak ketiga di Liga 1 2023-2024 dengan 28 kebobolan.

12. Eber Bessa (Bali United) merupakan salah satu gelandang dengan kontribusi gol terbanyak ketiga dalam tiga musim terakhir yakni 32 kali; 15 gol dan 17 assist.

13. PSM merupakan tim dengan catatan umpan sukses terendah per laga dengan 168 operan berhasil per pertandingan. Walau begitu, Juku Eja tercatat sebagai tim dengan rataan menciptakan peluang terbanyak sejauh musim ini berjalan dengan delapan peluang per pertandingan.

