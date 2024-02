Hasil, Top Skor, Jadwal Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-26: Barcelona Menang dan Geser Girona dari Posisi Kedua

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Barcelona menggusur Girona dari posisi dua klasemen sementara Liga Spanyol seusai mengalahkan Getafe dengan skor 4-0 dalam pertandingan pekan ke-26 di Stadion Montjuic pada Sabtu malam, 24 Februari 2024.

Blaugrana kini menempati posisi dua dengan 57 poin untuk menggeser Girona yang memiliki 56 poin ke peringkat tiga, sedangkan Real Madrid tetap perkasa di puncak klasemen dengan 62 poin. Hasil ini juga memperpanjang catatan tidak terkalahkan Barcelona menjadi lima pertandingan beruntun di La Liga.

Real Madrid berpeluang menjauhkan selisih poin dari Barcelona menjadi delapan angka apabila menang atas Sevilla pada laga di Stantago Bernabeu pada Senin dini hari WIB.

Pada pertandingan lainnya, Atletico Madrid gagal memperpendek jarak dengan Girona setelah ditahan imbang 2-2 oleh tim juru kunci Almeria. Pasukan Diego Simeone itu berada di posisi empat dengan 52 poin, sedangkan Almeria di dasar klasemen dengan sembilan poin.

Atletico Madrid berpotensi turun posisi apabila tim peringkat lima, Athletic Bilbao yang mengoleksi 49 poin bisa meraih kemenangan atas Real Betis pada pertandingan Minggu malam nanti.

Hasil Pertandingan Liga Spanyol Pekan Ke-26:

Almeria 2-2 Atletico Madrid

Deportivo Alaves 1-1 Mallorca

Barcelona 4-0 Getafe

Granada vs Valencia (ditunda)

Real Sociedad 1-3 Villarreal

Jadwal Liga Spanyol Selanjutnya:

Cadiz vs Celta Vigo (20.00 WIB)

Real Betis vs Athletic Club (21.15 WIB)

Las Palmas vs Osasuna (Senin, 00.30 WIB)

Real Madrid vs Sevilla (Senin 03.00 WIB)

Girona vs Rayo Vallecano (Selasa, 03.00 WIB).

Klasemen Liga Spanyol