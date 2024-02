Prediksi Chelsea vs Liverpool di Final Carabao Cup Malam Ini: Jadwal Live, Kondisi Tim, H2H, Perkiraan Susunan Pemain

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai big match akan tersaji malam ini, kala Chelsea bersua dengan Liverpool dalam final Piala Liga Inggris atau Carabao Cup, Minggu, 25 Februari 2025. Laga ini bakal digelar di Stadion Wembley, London mulai pukul 22.00 WIB disiarkan langsung platform streaming Mola TV.

Kedua tim sama-sama sedang diterpa badai cedera menjelang pertandingan berlangsung. Chelsea dipastikan kehilangan tujuh pemain, yaitu Romeo Lavia, Lesley Ugochukwu, Benoit Badiashile, Reece James, Wesley Fofana, Carney Chukwuemeka, dan Marc Cucurella. Namun, kabar baiknya, pelatih Mauricio Pochettino mengatakan bek senior Thiago Silva sudah pulih dan siap dimainkan.

Dari kubu Liverpool, ada delapan pemain yang tidak akan bermain dalam laga nanti. Mereka adalah Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Ben Doak, Stefan Bajcetic, Joel Matip, Diogo Jota, Thiago Alcantara, dan Curtis Jones. Sementara tiga pemain lain yang sebelumnya cedera, Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, dan Darwin Nunez akan dipantau kondisinya untuk dilihat apakah mereka dapat bermain atau tidak.

Chelsea sedang dalam tren positif menjelang laga kontra Liverpool. Setelah dihajar Wolverhampton Wanderers 2-4, mereka meraih dua kemenangan melawan Aston Villa dan Crystal Palace dengan skor 3-1, lalu menahan imbang Manchester City 1-1.

Pelatih Mauricio Pochettino mengatakan pihaknya telah mempelajari kekuatan Liverpool. Ia juga menyebut hasil dari tiga laga terakhir memberi timnya kepercayaan diri untuk melakoni partai final nanti. "Kami belajar bahwa Liverpool adalah tim yang sangat kompetitif, jadi kami perlu sejajar dengan itu. Kami perlu mengelola beberapa momen selama pertandingan. Tapi saya pikir dalam beberapa pekan terakhir, kami telah belajar banyak dan kami datang dengan momentum yang sangat baik."

"Tiga pertandingan terakhir telah memberi tim kepercayaan dan kepercayaan, tetapi keadaannya berbeda. Kami akan melihat bagaimana kami dan mereka tiba, tetapi pasti akan sangat berbeda karena ini final dan berlangsung di Wembley," kata dia menambahkan.

Sementara itu, Liverpool yang sedang dalam kondisi pincang tetap bisa tampil konsisten dan mempertahankan posisinya di puncak klasemen sementara Liga Inggris. The Reds meraih empat kemenangan dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir. Menariknya, kemenangan mereka diraih dengan mencetak minimal tiga gol, termasuk ketika menghajar Chelsea 4-1 di Anfield Stadium awal Februari lalu.

Meski begitu, pelatih Jurgen Klopp enggan jemawa karena menurut dia apapun bisa terjadi di laga final. Ia juga menyinggung soal Chelsea yang kerap menyulitkan ketika tampil di laga final. "Final adalah pertandingan yang benar-benar berbeda tidak ada kandang dan tandang tentunya. Di final tidak ada yang difavoritkan, semua dimulai dari nol dan untuk setiap keuntungan kecil yang ingin Anda miliki, Anda harus bekerja dengan sangat keras."

Head to Head

Laga Chelsea vs Liverpool nanti malam akan menjadi duel ke-197 kedua tim di semua ajang. The Reds mendominasi dengan 85 kemenangan, berbanding 65 milik The Blues dan sisanya berakhir imbang. Pada musim 2021-2022, kedua tim juga bertemu di final Carabao Cup. Kala itu pemenang ditentukan lewat babak adu penalti setelah pertandingan berjalan imbang 0-0. Tim asuhan Klopp akhirnya menang dengan skor 11-10.

Lima Pertemuan Terakhir Chelsea vs Liverpool

01/02/2024 Liverpool 4-1 Chelsea (Liga Inggris)

13/08/2023 Chelsea 1-1 Liverpool (Liga Inggris)

05/04/2023 Chelsea 0-0 Liverpool (Liga Inggris)

21/01/2023 Liverpool 0-0 Chelsea (Liga Inggris)

14/05/2022 Chelsea 0-0 *Liverpool (Piala FA), *Liverpool menang 6-5 lewat adu penalti

Perkiraan Susunan Pemain

Chelsea: Petrovic; Gusto, Disasi, Colwill, Chilwell; Caicedo, Fernandez, Palmer, Gallagher, Sterling; Jackson.

Liverpool: Kelleher; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Endo, Mac Allister; Diaz, Salah, Nunez.

Prediksi Pertandingan

Duel Chelsea vs Liverpool diprediksi berlangsung sengit dengan kedua tim sama-sama bermain terbuka dan menyerang. Jika melihat kondisi tim saat ini, The Reds lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan, apalagi dengan catatan apik mereka dari lima laga terakhir. Namun, The Blues tak bisa dianggap enteng mengingat mereka juga sedang dalam tren positif usai tak terkalahkan dari tiga pertandingan sebelumnya. Menilik rekor pertemuan kedua tim, tak menutup kemungkinan duel akan kembali berakhir lewat babak adu penalti.

