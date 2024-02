Liga 1: Rekap Hasil Pekan Ke-25, Klasemen, Top Skor, dan Jadwal Live Pekan Berikutnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga 1 pekan ke-25 sudan tuntas digelar. Jadwal pekan ke-26 akan berlangsung mulai Senin, 26 Februaro 2024.

Penghuni posisi empat besar klasemen sementara tidak berubah setelah rampungnya pekan ke-25, Sabtu. Pemuncak klasemen sementara Borneo FC semakin nyaman di peringkat pertama setelah mengalahkan Persikabo 1973 3-2 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis lalu.

Skuad asuhan Pieter Huistra itu menempati posisi pertama klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan total 57 poin dari 25 pertandingan.

Sementara itu, PSIS Semarang tetap menghuni posisi kedua setelah ditahan imbang Dewa United 1-1 di Stadion, Moch Soebroto, Magelang, Sabtu. Kini Laskar Mahesa Jenar memiliki 43 poin dari 25 pertandingan.

Hasil imbang juga didapatkan oleh peringkat ketiga dan keempat klasemen sementara Liga 1 Indonesia yaitu Persib Bandung yang ditahan 1-1 oleh Barito Putera dan Bali United 0-0 kontra PSM Makassar.

Selanjutnya pada posisi zona degradasi, tidak ada perubahan karena tiga tim terbawah masih dihuni oleh Arema FC, Persikabo 1973 dan Bhayangkara FC.

Meski begitu, Arema FC pada pekan ini sukses mengalahkan Rans Nusantara FC, sedangkan Persikabo 1973 takluk dari Borneo FC dan Bhayangkara FC menelan kekalahan dari PSS Sleman.

Peringkat ke-18 ditempati oleh Arema FC dengan 24 poin dari 25 pertandingan, sementara Persikabo 1973 berada di peringkat 19 dengan 17 poin, sedangkan posisi juru kunci dihuni Bhayangkara FC dengan 15 poin.

Rekap Hasil Liga 1 Pekan Ke-25

Kamis, 22 Februari 2024

Bhayangkara FC vs PSS Sleman 1-4

Persikabo 1973 vs Borneo FC 2-3

Persija Jakarta vs Madura United 0-1

RANS Nusantara vs Arema FC 2-3.

Jumat, 23 Februari 2024

Persita vs Persebaya 1-1

PSIS Semarang vs Dewa United 1-1

Barito Putera vs Persib Bandung 1-1.

Sabtu, 24 Februari 2024

Persis Solo vs Persik Kediri 2-1.

PSM Makassar vs Bali United 0-0.