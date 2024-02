Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Spanyol Pekan ke-26: Girona Kalahkan Vallecano 3-0, Geser Lagi Barcelona dari Posisi Kedua

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Girona menang 3-0 saat menjamu Rayo Vallecano dalam lanjutan Liga Spanyol pekan ke-26 di Estadio Municipal de Montilivi, Selasa dinihari, 27 Februari 2024. Mereka menggeser kembali Barcelona dari posisi kedua klasemen.

Pemain sayap asal Brasil, Savinho, mencetak dua gol pada masa injury time. Sedangkan satu gol lainnya dicetak Viktor Tsygankov di awal laga.

Girona kini memiliki 59 poin, tertinggal enam poin dari Real Madrid. Mereka unggul dua poin dari Barcelona yang kembali tergeser ke peringkat ketiga.

Dalam laga kandangnya ini, Girona mendominasi penguasaan bola dan mampu memecah kebuntuan melalui tendangan first time pemain asal Ukraina, Viktor Tsygankov, di menit ke-52. Namun, setelah itu mereka kesulitan untuk mencetak gol di atas lapangan yang basah dan memburuk akibat hujan deras.

Vallecano harus bermain dengan 10 pemain ketika Pep Chavarria mendapat kartu kuning kedua pada menit ke-76. Girona berhasil memanfaatkan kelebihan jumlah peman. Savinho memanfaatkan dua serangan balik cepat untuk mencetak dua gol dalam rentang empat menit di masa tambahan waktu.

Sebelumnya, pada pekan ini, Real Madrid menang 1-0 saat menjamu Sevilla. Sedangkan Barcelona menang 4-0 atas Getafe.

Jadwal pertandingan Liga Spanyol pekan ke-27 akan berlangsung mulai 2 Maret 2024. Laga yang akan tersaji antara lain Valencia vs Real Madrid, Athletic Bilbao vs Barcelona, dan Mallorca vs Girona.

