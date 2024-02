Prediksi Dewa United vs RANS Nusantara FC di Liga 1: Jadwal, Fakta Menarik, H2H, dan Perkiraan Formasi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewa United akan menghadapi RANS Nusantara FC pada lanjutan pekan ke-26 Liga 1 2023-2024. Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Selasa, 27 Februari 2024 pada pukul 15.00 WIB.

Setelah berhasil mencuri poin di laga tandang melawan PSIS Semarang, Dewa United tentu mempunyai mental dan motivasi besar untuk memenangkan laga kandang ini. Mereka juga mempunyai ambisi untuk mengejar posisi lima besar atau setidaknya melampaui RANS Nusantara di klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

Saat ini, Dewa United berada di peringkat 10 dengan perolehan poin 32. Dewa hanya terpaut satu angka saja dengan RANS yang berada di tangga kesembilan.

Sementara itu, RANS Nusantara FC yang datang sebagai tim tamu juga tidak akan memberikan kesempatan mudah untuk Dewa United meraih poin penuh. Setelah hasil minor melawan Arema FC di laga kandang, anak asuh Eduardo Almeida dituntut bermain mati-matian agar tak terlempar dari posisi sepuluh besar.

1. Dewa United tak pernah kalah dari RANS Nusantara FC di kompetisi Liga 1 dengan hasil 1 menang dan 2 imbang.

2. RANS Nusantara FC jadi tim dengan kemenangan paling rendah dalam dua musim terakhir (11 menang). The Prestige Phoenix pun tak pernah menang dalam sembilan laga terakhir (4 imbang, 5 kalah).

3. RANS Nusantara FC merupakan salah satu gawang favorit bagi seorang Alex Martins (Dewa United) di kompetisi Liga 1 (3 gol).

4. Egy Maulana Vikri (Dewa United) merupakan pemain Indonesia dengan kontribusi gol terbanyak ketiga musim ini (10 gol) dengan catatan lima gol dan lima assist.

5. Sonny Stevens (Dewa United) jadi kiper dengan kebobolan terbanyak musim ini (35 kebobolan). Uniknya, dia juga jadi kiper dengan penyelamatan terbanyak sepanjang musim berjalan (106 penyelamatan).

6. Sonny Stevens (Dewa United) menjadi kiper pertama yang cetak gol di kompetisi Liga 1.

7. RANS Nusantara FC merupakan pencetak gol terbanyak via tendangan bebas langsung (5 gol) musim ini.

8. Mitsuru Maruoka (RANS Nusantara FC) merupakan salah satu dari tiga pemain yang menjadi top skor lewat tendangan bebas musim ini (2 gol).

9. Mitsuru Maruoka merupakan satu-satunya pencetak gol RANS Nusantara FC ke gawang Dewa United di kompetisi Liga 1 (2 gol).

10. Dewa United merupakan tim terbanyak menerima ancaman musim ini (151 tembakan ke arah gawang) atau setara lebih dari enam tembakan ke arah gawang mereka per laga.

5 Pertemuan Terakhir Kedua Tim

19/08/2023 Rans Nusantara 0-0 Dewa United

05/03/2023 Rans Nusantara 0-1 Dewa United

01/10/2022 Dewa United 2-2 Rans Nusantara

02/11/2021 Rans Nusantara 0-1 Dewa United

28/09/2021 Dewa United 3-1 Rans Nusantara

5 Laga Terakhir Dewa United

02/12/2023 Persik 0-0 Dewa United

08/12/2023 Dewa United 1-1 Bali United

17/12/2023 Persis 1-2 Dewa United

06/02/2024 Dewa United 2-2 Barito Putera

23/02/2024 PSIS 1-1 Dewa United

5 Laga Terakhir RANS Nusantara FC

01/12/2023 Rans Nusantara 0-0 Persebaya

08/12/2023 PSS 1-0 Rans Nusantara

16/12/2023 Rans Nusantara 0-1 Borneo FC

06/02/2024 Madura United 2-2 Rans Nusantara

22/02/2024 Rans Nusantara 2-3 Arema

Prakiraan Susunan Pemain Utama

Dewa United FC: Sonny Stevens, Ady Setiawan, Risto Mitrevski, Brian Fatari, Alta Ballah, Theo Numberi, Dimitrios Kolovos, Rangga Muslim, Egy Maulana Vikri, Alex Martins, Jose Porteria;

Pelatih: Jan Olde Riekerink

Rans Nusantara FC: Hilman Syah; Marckho Sandy, Angelo Menezes, Kiko Carneiro, Taufik Hidayat, Antonius Tuna, Mitsuru Maruoka, Paulo Sitanggang, Andi Irfan, Erwin Ramdani, Kenshiro Daniels;

Pelatih: Eduardo Almeida

Prediksi

Dewa United punya keuntungan sebagai tuan rumah dalam pertandingan ini dan memiliki rekor apik saat menghadapi RANS Nusantara FC. Mereka diperkirakan akan keluar sebagai pemenang dengan selisih satu gol.