Jadwal Bola Selasa, 27 Februari 2024: Persib di Liga 1, Man Cty di Piala FA, juga Ada Semifinal Copa del Rey

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa malam hingga Rabu dinihari, 27-28 Februari 2024, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Piala FA, dan Copa del Rey.

Dari dalam negeri, kompetisi Liga 1 sudah memasuki pekan ke-26. Hari ini ada tiga pertandingan yang akan berlangsung, termasuk PSS Sleman vs Persita dan Persib Bandung vs PSIS Semarang yang disiarkan langsung Indosiar.

Dari Inggris, akan berlangsung rangkaian pertandingan babak 16 besar Piala FA. Newcastle United akan berlaga di kandang Blackburn, sedangkan Manchester City menyambangi markas Luton Town.

Dari arena Copa del Rey atau Piala Raja Spanyol satu pertandingan akan berlangsung. Real Sociedad akan menjamu Mallorca dalam leg kedua babak semifinal. Persaingan masih terbuka karena keduanya bermian 0-0 pada pertemuan pertama.

Jadwal Bola Selengkapnya

Selasa, 27 Februari 2024

Liga 1

(Pekan ke-26)

15:00 Dewa United vs RANS Nusantara (Vidio)

15:00 PSS Sleman vs Persita (Indosiar, Vidio)

19:00 Persib Bandung vs PSIS Semarang (Indosiar, Vidio).

Rabu dinihari, 28 Februari 2024

Piala FA

(Babak 16 besar, Bein Sports)

02:30 Bournemouth vs Leicester

02:45 Blackburn vs Newcastle

03:00 Luton vs Manchester City.

Copa del Rey

(Leg kedua semifinal, RCTI)

03:30 Real Sociedad vs Mallorca (skor sementara 0-0).