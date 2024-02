Klasemen dan Top Skor Liga 1 Pekan Ke-26 setelah Persib Bandung Kalahkan PSIS semarang 3-0

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung berhasil bangkit pada pekan ke-26 Liga 1. Setelah lima pertandingan gagal meraup poin penuh, tim asuhan Bojan Hodak itu sukses menaklukkan rival papan atas, PSIS Semarang, dengan skor 3-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Selasa, 27 Februari 2024.

Satu gol Persib tercipta dari bunuh diri Lucao (menit 15). Sedangkan gol lainny dicetak Stefano Beltrame (38) dan David da Silva (65).

Tambahan tiga poin ini langsung mengangkat tim Pangeran Biru ke posisi kedua klasemen sementara, unggul dua poin dari PSIS Semarang yang turun ke urutan ketiga.

Pada pertandingan sore hari, Dewa United mengalahkan Rans Nusantara 5-0. Sedangkan laga PSS Sleman vs Persita Tangerang berakhir 3-3.

Hasil dan Jadwal Liga 1 Pekan Ke-26

Senin, 26 Februari 2024

Arema FC vs Persija Jakarta 3-2.

Borneo FC vs Bhayangkara 4-0

Madura United vs Persikabo 1973 3-2.

Selasa 27 Februari 2024

Dewa United vs Rans Nusantara 5-0

PSS Sleman vs Persita 3-3

Persib Bandung vs PSIS Semarang 3-0.

Rabu, 28 Februari 2024

15:00 Persik Kediri vs Barito Putera (Indosiar, Vidio)

19:00 PSM Makassar vs Persebaya (Indosiar, Vidio).

Kamis, 29 Februari 2024

19:00 Bali United vs Persis Solo (Indosiar, Vidio).

Klasemen Liga 1



No Tim Main Poin 1 Borneo FC 26 60 2 Persib 26 45 3 PSIS 26 43 4 Bali United 25 42 5 Madura United 26 42 6 Persik Kediri 25 37 7 Dewa United 26 35 8 Barito Putera 25 34 9 RANS Cilegon 26 33 10 PSM Makassar 25 33 11 Persija 26 32 12 Persis Solo 25 32 13 PSS Sleman 26 31 14 Persebaya 25 31 15 Persita 26 28 16 Arema FC 26 27 17 Persikabo 26 17 18 Bhayangkara 26 15