Jadwal Bola Rabu 28 Februari 2024: Persebaya di Liga 1, MU dan Liverpool di Piala FA, Inter di Liga Italia

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu hingga Kamis dinihari, 28-28 Februari 2024, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Piala FA, dan Liga Italia.

Dari dalam negeri, kompetisi Liga 1 sudah memasuki pekan ke-26. Hari ini ada dua pertandingan yang sama-sama disiarkan Indosiar. Persik Kediri akan menjamu Barito Putera. sedangkan PSM Makassar menyambut Persebaya Surabaya.

Di antara keempat tim ini, Persik Kediri menduduki posisi tertinggi dalam klasemen. Mereka ada di urutan keenam dengan nilai 37. Barito Putera ada di urutan berikutnya, posisi kedelapan dengan nilai 34.

Juara bertahan PSM menempati posisi kesembilan dengan nilai 33. Sedangkan Persebaya masih tercecer di urutan ke-14 klasemen dengan nilai 31.

Dari Inggris, akan berlangsung rangkaian pertandingan babak 16 besar Piala FA. Malam ini ada tiga tim besar yang berlaga. Chelsea menjamu Leeds United, Manchester United menyambangi Nottingham, sedangkan Liverpool menyambut Southampton.

Malam ini juga akan berlangsung dua laga tunda Liga Italia. Tim pamuncak klasemen Inter milan akan menjamu Atalanta. Sedangkan juara bertahan Napoli menyambangi markas Sassuolo.

Jadwal Bola Selengkapnya

Rabu, 28 Februari 2024

Liga 1

(Pekan ke-26)

15:00 Persik Kediri vs Barito Putera (Indosiar, Vidio)

19:00 PSM Makassar vs Persebaya (Indosiar, Vidio).

Kamis dinihari, 29 Februari 2024

Piala FA

(Babak 16 besar, Bein Sports)

02:30 Chelsea vs Leeds United

02:45 Nottingham vs Manchester United

02:45 Wolves vs Brighton

03:00 Liverpool vs Southampton.

Liga Italia

(Laga tunda)

00:00 Sassuolo vs Napoli

02:45 Inter vs Atalanta.