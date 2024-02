Hasil, Top Skor, Klasemen Liga 1 Pekan Ke-26: PSM Makassar vs Persebaya 0-0, Persik Kediri Menang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PSM Makassar gagal menuai poin penuh saat menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-26 Liga 1 2023-2024 di Stadion Batakan, Balikpapan, Rabu, 28 Februari 2024. Kedua tim bermain imbang 0-0.

Hasil ini membuat PSM Makassar naik ke posisi kedelapan dengan 34 poin dari 26 laga, unggul selisih gol dari Barito Putera. Persebaya menempati peringkat ke-12 dengan 32 poin.

Sementara itu, dalam laga sore hari, Persik Kediri berhasil mengalahkan Barito Putera dengan skor 3-1 di Stadion Brawijaya, Kediri.

Mohammad Khanafi tampil apik buat Persik. Ia memborong dua gol, pada menit ke-68 dan ke-77. Satu gol lain dicetak Hamra Hehanussa pada menit ke-44.

Satu-satunya gol balasan dari Laskar Antasari, julukan Barito Putera, diciptakan oleh Bayu Pradana pada menit ke-81.

Kemenangan ini tak mengubah posisi Persik dalam klasemen. Mereka menempati posisi keenam dengan nilai 40. Barito Putra juga ada di posisi kesembilan dengan nilai 34.

Jadwal Liga 1 pekan ke-26 masih akan hadir Kamis malam, 29 Februari 2024, menampilkan laga Bali United vs Persis Solo.

Hasil dan Jadwal Liga 1 Pekan Ke-26

Senin, 26 Februari 2024

Arema FC vs Persija Jakarta 3-2.

Borneo FC vs Bhayangkara 4-0

Madura United vs Persikabo 1973 3-2.

Selasa 27 Februari 2024

Dewa United vs Rans Nusantara 5-0

PSS Sleman vs Persita 3-3

Persib Bandung vs PSIS Semarang 3-0.

Rabu, 28 Februari 2024

Persik Kediri vs Barito Putera 3-1

PSM Makassar vs Persebaya 0-0.

Kamis, 29 Februari 2024

19:00 Bali United vs Persis Solo (Indosiar, Vidio).

Klasemen Liga 1



No Tim Main Poin 1 Borneo FC 26 60 2 Persib Bandung 26 45 3 PSIS 26 43 4 Bali United 25 42 5 Madura United 26 42 6 Persik Kediri 26 40 7 Dewa United 26 35 8 PSM Makassar 26 34 9 Barito Putera 26 34 10 RANS Cilegon 26 33 11 Persija 26 32 12 Persis Solo 25 32 13 Persebaya 26 32 14 PSS Sleman 26 31 15 Persita 26 28 16 Arema FC 26 27 17 Persikabo 26 17 18 Bhayangkara 26 15

