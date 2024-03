Klasemen dan Hasil Liga 1 Usai Persija Jakarta Menang Telak 4-1 atas Dewa United

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Persija Jakarta akhirnya mampu meraih kemenangan dan memutus rangkaian tiga kekalahan beruntun di Liga 1 2023-2024. Menjamu Dewa United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu, 2 Maret 2024, Macan Kemayoran unggul telak 4-1.

Gol-gol Persija pada laga pekan ke-27 Liga 1 2023-2024 ini disumbangkan Marko Simic pada menit ke-15 dan menit ke-29 dan Ryo Matsumura pada menit ke-51 dan menit ke-57. Dewa United cuma bisa membalas lewat penalti Risto Mitrevski di menit ke-37.

Kemenangan ini membawa Persija Jakarta menyalip Dewa United di posisi ketujuh klasemen sementara, memaksa sang rival turun satu tingkat ke tangga kedelapan. Sama-sama mengoleksi 35 poin, kedua tim masih terpaut 8 poin dari zona empat besar menuju Championship Series.

Jalannya pertandingan

Jual beli serangan terjadi sejak awal laga. Pada menit ketiga, Ryo Matsumura hampir membawa Persija unggul, tapi sepakannya masih tipis di sisi gawang. Sementara, menit ke-14, tembakan Marko Simic dari situasi bola liar juga berhasil diblok bek Dewa United.

Semenit berselang, striker asal Kroasia tersebut tak menyianyiakan kesempatan. Berawal dari sepak pojok Matsumura, Simic mampu menanduk bola ke gawang Sonny Stevens.

Persija nyaris menambah gol di menit ke-25 ketika Resky Fandi berada di posisi yang teat di kotak penalti. Tembakannya bisa ditepis kiper.

Dewa United tak mau kalah. Pada menit ke-27, Egy Maulana Vikri menusuk ke kotak penalti Macan Kemayoran dan memaksa Andritany Ardhiyasa melakukan penyelamatan dari sepakan kaki kirinya.

Dua menit kemudian, justru Persija yang menggandakan keunggulan. Rayhan Hannan lolos dari jebakan offside, dan mengirim bola buat Marko Simic yang berdiri bebas untuk menceploskannya ke gawang kosong.

Tertinggal dua gol, Dewa United bermain lebih agresif, dan hasilnya mereka mendapatkan penalti di menit ke-37. Sempat terjadi cekcok antara Alex Martins dan Risto Mitrevski soal siapa yang akan mengeksekusi, tapi akhirnya nama kedua yang menjalankan tugas dan sukses memperkecil ketinggalan.

Babak kedua

Usai turun minum, Persija langsung tancap gas melancarkan serangan. Pada menit ke-51, Ryo Matsumura mampu menambah gol buat tim asuhan Thomas Doll. Mendapat bola lemparan ke dalam, penyerang asal Jepang itu menusuk kotak penalti, melewati dua pemain Dewa United, sebelum meluncurkan bola ke gawang.

Pada menit ke-57, Ryo Matsumura kembali mencatatkan namanya di papan skor. Proses gol hampir mirip, tusukan ke dalam dan diakhiri tendangan keras ke pojok gawang.

Alex Martins hampir membalas buat Dewa United, dua menit berselang, tapi tandukannya ditepis secara brilian oleh Andritany Ardhiyasa. Kedua tim masih terus saling serang selama sisa pertandingan, tapi tak ada gol tambahan tercipta dan skor tetap 4-1 untuk Persija Jakarta.

Susunan pemain utama

Persija Jakarta: Andritany Ardhiyasa; Rio Fahmi, Rizky Ridho, Hanif Sjahbandi, Firza Andika, Oliver Bias, Resky Fandi, Syahrian Abimanyu, Rayhan Hannan, Ryo Matsumura, Marko Simic;

Pelatih: Thomas Doll

Dewa United: Sonny Stevens; Ady Setiawan, Brian Fatari, Risto Mitrevski, Alta Ballah, Asep Berlian, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Vikri, Ahmad Nufiandani, Alex Martins, Feby Eka;

Pelatih: Jan Olde Riekerink

Hasil Pekan Ke-27 BRI Liga 1 hingga 2 Maret 2024

Jumat, 1 Maret 2024

Persikabo 1973 vs Arema FC 0-1

Bhayangkara FC vs Madura United 3-2.

Sabtu, 2 Maret 2024

15:00 Persita vs Borneo FC 0-1

19:00 Persija Jakarta vs Dewa United 4-1.

Minggu, 3 Maret 2024

15:00 Persebaya vs PSS Sleman (Indosiar, Vidio)

19:00 PSIS Semarang vs Persik Kediri (Vidio)

19:00 RANS Nusantara vs Persib Bandung (Indosiar, Vidio).

Senin, 4 Maret 2024

15:00 Barito Putera vs Bali United (Indosiar, Vidio)

19:00 Persis Solo vs PSM Makassar (Indosiar, Vidio).

Klasemen Liga 1

No Tim Main Poin 1 Borneo FC 27 63 2 Persib Bandung 26 45 3 Bali United 26 45 4 PSIS 26 43 5 Madura United 27 42 6 Persik Kediri 26 40 7 Persija 27 35 8 Dewa United 27 35 9 PSM Makassar 26 34 10 Barito Putera 26 34 11 RANS Cilegon 26 33 12 Persis Solo 26 32 13 Persebaya 26 32 14 PSS Sleman 26 31 15 Arema FC 27 30 16 Persita 27 28 17 Bhayangkara FC 27 18 18 Persikabo 27 17

