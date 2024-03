Klasemen dan Top Skor Liga 1 Pekan Ke-27 setelah Bali United Kalah Lawan Barito Putera 3-4

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bali United tetap bertahan di peringkat keempat klasemen sementara Liga 1 meski gagal meraih poin saat melakoni laga tandang melawan Barito Putera dalam laga pekan ke-27 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Senin sore, 4 Maret 2024. Dalam laga itu, Ilija Spasojevic dan kawan-kawannya kalah tipis 3-4.

Dalam laga ini, Bali United sempat unggul lebih dulu lewat gol Irfan Jaya pada menit ke-27. Namun, mereka kebobolan dua gol oleh Eksel Runtukahu (43') dan Gustavo Tocantins (45+2'), yang membuat kedudukan berbalik tertinggal 1-2 dan skor ini bertahan hingga jeda turun minum.

Berikutnya di babak kedua, Bagas Kaffa mencetak gol ketiga Barito pada menit ke-53 untuk menambah keunggulan sebelum Bali United menyamakan kedudukan menjadi 3-2 setelah gol Privat Mbarga (60') dan Ilija Spasojevic melalui tendangan penalti (69').

Namun, hanya selang satu menit kemudian, Eksel mencetak gol keduanya di menit ke-70, untuk membuat Barito Putera kembali unggul dengan skor 4-3. Tim asuhan Rahmad Darmawan mampu menjaga keunggulannya hingga laga berakhir.

Hasil ini membuat Barito Putera naik ke peringkat ketujuh klasemen sementara dengan 37 poin. Sedangkan Bali United tetap di posisinya, empat besar dengan 45 poin, hanya unggul tiga poin dari Madura United yang menempel di bawahnya.

Hasil dan Jadwal Liga 1

(Pekan ke-27)

Jumat, 1 Maret 2024

Persikabo 1973 vs Arema FC 0-1

Bhayangkara FC vs Madura United 3-2.

Sabtu, 2 Maret 2024

Persita vs Borneo FC 0-1

Persija Jakarta vs Dewa United 4-1.

Minggu, 3 Maret 2024

Persebaya vs PSS Sleman 2-1

PSIS Semarang vs Persik Kediri 2-1

RANS Nusantara vs Persib Bandung 0-3.

Senin, 4 Maret 2024

15:00 Barito Putera vs Bali United 4-3

19:00 Persis Solo vs PSM Makassar (Indosiar, Vidio).





Klasemen Liga 1

No. Nama Tim Jumlah pertandingan Menang Imbang Kalah Poin 1 Borneo FC Samarinda 27 19 6 2 63 2 PERSIB Bandung 27 12 12 3 48 3 PSIS Semarang 27 13 7 7 46 4 Bali United FC 27 13 6 8 45 5 Madura United FC 27 12 6 9 42 6 PERSIK Kediri 27 11 7 9 40 7 PS Barito Putera 27 9 10 8 37 8 PERSIJA Jakarta 27 8 11 8 35 9 Dewa United FC 27 8 11 8 35 10 PERSEBAYA Surabaya 27 8 11 8 35 11 PSM Makassar 26 8 10 8 34 12 RANS Nusantara FC 27 8 9 10 33 13 PERSIS Solo 26 8 8 10 32 14 PSS Sleman 27 7 10 10 31 15 AREMA FC 27 8 6 13 30 16 PERSITA Tangerang 27 7 7 13 28 17 Bhayangkara Presisi Indonesia FC 27 3 9 15 18 18 PERSIKABO 1973 27 3 8 16 17

Daftar Top Skor Liga 1 2023-2024

17 gol:

David da Silva (Persib).

16 gol:

Alex Martins (Dewa United).

15 gol:

Gustavo Almeida (Arema FC, Persija)

Junior Brandao (Bhayangkara FC).

12 gol:

Flavio Silva (Persik Kediri)

Ciro Alves (Persib).

11 Gol:

Carlos Fortes (PSIS Semarang)

Kenzo Nambu (PSM Makassar)

Stafeno Lilipaly (Borneo FC).

10 gol:

Jefferson de Assis (Bali United)

Gali Freitas (PSIS)

Felipe Cadenazzi (Borneo FC)

Bruno (Persebaya)

Gustavo Tocantins (Barito Putera).

9 gol:

Ryo Matsumura (Persija).

8 gol:

Mitsuru Maruoka (Rans)

Dedik Setiawan (Arema FC)

Ramadhan Sananta (Persis Solo).

7 gol:

Ryo Matsumura (Persija Jakarta)

Fernando Roriguez (Persis Solo)

Felipe Cadenazzi (Borneo FC)

Risaldi Malik (Madura United)

Francsico Rivera (Madura United)

Ricky Cawor (PSS Sleman).

