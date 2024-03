Jadwal Liga 1 Pekan Ke-28 Dimulai Rabu, 6 Maret: Ada Persib Bandung vs Persija Jakarta, Bali United vs PSIS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi Liga 1 Indonesia pekan ke-28 akan bergulir mulai Rabu, 6 Maret 2024. Laga klasik yang mempertemukan Persib Bandung vs Persija Jakarta akan tersaji pada pekan ini.

Persib Bandung akan menjamu Persija Jakarta di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu, 9 Maret 2024 pukul 15.00 WIB. Persib Bandung ingin melanjutkan tren positif setelah pada dua pertandingan sebelumnya dapat mengamankan kemenangan meyakinkan atas PSIS Semarang dan Rans Nusantara FC.

Di sisi lain, Persija Jakarta juga ingin kembali merasakan kemenangan setelah pada pekan sebelumnya menghancurkan Dewa United dengan skor telak 1-4. Duel kedua tim ini sudah berlangsung panas sejak awal medio 2000-an yang diselingi oleh tensi panas antar suporter. Tensi tersebut mulai mereda.

Selain itu ada juga pertandingan besar yang mempertemukan pemuncak klasemen Borneo FC kontra Persebaya Surabaya di Stadion Batakan, Balikpapan, Kamis, 7 Maret 2024. Borneo FC tentu memiliki keinginan untuk melanjutkan rekor tak terkalahkan mereka, sementara Persebaya Surabaya membidik kemenangan untuk merangsek ke papan atas klasemen sementara Liga 1 Indonesia.

Liga 1 Indonesia pekan ini akan dibuka oleh pertandingan antara Persita Tangerang menjamu Madura United di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Rabu, 6 Maret 2024, pukul 15.00 WIB. Pada pertandingan tersebut tentu Persita Tangerang berupaya untuk meraih kemenangan agar bisa keluar dari zona degradasi.

Ada juga pertandingan yang melibatkan tim-tim besar seperti PSIS Semarang vs Bali United hingga PSM Makassar vs PSS Sleman.

Jadwal lengkap Liga 1 Indonesia pekan ke-28

Rabu, 6 Maret 2024

Persita Tangerang vs Madura United 15.00 WIB

Arema FC vs Bhayangkara FC 19.00 WIB

Kamis, 7 Maret 2024

Dewa United vs Persikabo 1973 15.00 WIB

Borneo FC vs Persebaya Surabaya 19.00 WIB

Jumat, 8 Maret 2024

Persik Kediri vs Rans Nusantara FC 15.00 WIB

PSM Makassar vs PSS Sleman 15.00 WIB

Bali United vs PSIS Semarang 19.00 WIB

Sabtu, 9 Maret 2024

Persib Bandung vs Persija Jakarta 15.00 WIB

Persis Solo vs Barito Putera 19.00 WIB.