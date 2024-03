Jadwal Sparta Praha vs Liverpool di Liga Europa Malam Ini: Klopp Ungkap Kondisi Mohamed Salah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool akan menghadapi Sparta Praha dalam pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Europa, Jumat dinihari, 8 Maret 2024. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp mengatakan akan "berhati-hati" saat memainkan Mohamed Salah pada pertandingan ini, agar striker asal Mesir itu tidak kembali mengalami cedera.

Pemain berusia 31 tahun itu hanya bermain 46 menit untuk Liverpool sejak meninggalkan Piala Afrika lebih awal karena mengalami cedera hamstring dalam pertandingan penyisihan grup melawan Ghana pada Januari.

Liverpool yang saat ini memuncaki klasemen sementara Liga Inggris sangat membutuhkan kehadiran Salah, terutama pada laga penting melawan Manchester City pada Minggu, 10 Maret.

"Kami ingin berhati-hati, kami harus berhati-hati. Kami berada di tengah periode musim yang sangat intens dan kami membutuhkan semua pemain," kata Klopp dilansir AFP pada Rabu, 6 Maret.

Liverpool yang mengincar empat gelar pada musim ini berhasil memenangi pertandingan atas Luton, Southampton dan Nottingham Forest tanpa diperkuat Salah.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, kembalinya Salah bisa menjadi dorongan besar bagi Liverpool karena pemain itu telah mencetak 19 gol di semua kompetisi musim ini, termasuk 15 gol dalam 21 pertandingan liga.

Jadwal Liga Europa

(Leg pertama 16 besar)

Jumat, 8 Maret 2024

00:45 AS Roma vs Brighton - Vidio

00:45 Qarabag vs Bayer Leverkusen - Vidio

00:45 Sparta Praha vs Liverpool - SCTV, Vidio

03:00 AC Milan vs Slavia Praha - SCTV, Vidio

03:00 Benfica vs Rangers - Vidio

03:00 Freiburg vs West Ham - Vidio

03:00 Marseille vs Villarreal - Vidio.

Pilihan Editor: Rekap Hasil Liga Champions Kamis Dinihari 7 Maret 2024: Manchester City dan Real Madrid Lolos ke Perempat Final