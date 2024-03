Hasil, Top Skor, Klasemen Liga 1 Pekan Ke-28: Dewa United Kalahkan Persikabo 2-1

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewa United berhasil mengalahkan Persikabo 1973 dengan skor 2-1 dalam pertandingan Liga 1 pekan ke-28 di Indomilk Arena, Kamis, 7 Maret 2024.

Dewa United membuka keunggulan di menit ke-20 lewat gol bunuh diri Syahrul Lasinari dan bergerak masuk gawang sendiri. Mereka menggandakan keunggulan dua menit berselang lewat gol OJ Porteria.

Persikabo menipiskan ketertinggalan pada menit ke-28 lewat gol Dimas Drajad.

Dewa United naik ke peringkat tujuh klasemen sementara dengan 38 poin. Persikabo masih terbenam di dasar klasemen dengan 17 poin.

Malam ini, masih ada satu pertandingan pekan ke-28 yang akan berlangsung. Borneo FC akan menjamu Persebaya Surabaya.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga 1

(Pekan ke-28)

Rabu, 6 Maret 2024

Persita Tangerang vs Madura United 3-2

Arema FC vs Bhayangkara FC 0-0.

Kamis, 7 Maret 2024

Dewa United vs Persikabo 1973 2-1.

19.00 Borneo FC vs Persebaya Surabaya (Indosiar, Vidio).

Jumat, 8 Maret 2024

15.00: Persik Kediri vs Rans Nusantara FC (Vidio)

15.00: PSM Makassar vs PSS Sleman (Indosiar, Vidio)

19.00 Bali United vs PSIS Semarang (Indosiar, Vidio).

Sabtu, 9 Maret 2024

15.00: Persib Bandung vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio)

19.00: Persis Solo vs Barito Putera (Indosiar, Vidio).

Klasemen Liga 1



No Tim Main Gol 1 Borneo FC 27 63 2 Persib Bandung 27 48 3 PSIS 27 46 4 Bali United 27 45 5 Madura United 28 45 6 Persik Kediri 27 40 7 Dewa United 28 38 8 Barito Putera 27 37 9 Persebaya 27 35 10 Persis Solo 27 35 11 Persija 27 35 12 PSM Makassar 27 34 13 RANS Cilegon 27 33 14 PSS Sleman 27 31 15 Arema FC 28 31 16 Persita 28 28 17 Bhayangkara FC 28 19 18 Persikabo 28 17

