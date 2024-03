Hasil, Top Skor, Klasemen Liga 1 Pekan Ke-28: Borneo FC Kalahkan Persebaya Surabaya 2-1 Lewat 2 Gol pada Tambahan Waktu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemuncak klasemen sementara Liga 1, Borneo FC, menunjukkan mentalitas yang tangguh saat menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan ke-28 di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis malam, 7 Maret 2024. Kebobolan pada lima menit akhir waktu normal, tim berjuluk Pesut Etam mampu membalikkan keadaan dengan mencetak dua gol pada tambahan waktu babak kedua.

Bermain di hadapan pendukungnya, Stefano Lilipaly dan rekan-rekannya kesulitan mencetak gol meski mampu menciptakan sejumlah peluang. Situasi sempat memanas setelah mereka kebobolan pada menit ke-85, sehingga tertinggal 0-1.

Toni Firmansyah yang masuk ke lapangan pada menit ke-83, secara mengejutkan mencetak gol hanya selang dua menit setelah turun dari bangku cadangan menggantikan Kadek Raditya.

Semenit usai kebobolan, Borneo FC langsung melakukan dua pergantian pemain sekaligus. Diego Michels dan Kei Hirose ditarik dan digantikan Komang Teguh dan Ahmad Hardianto. Masuknya kedua pemain itu membuat intensitas serangan tim tuan rumah meningkat.

Tekanan bertubi-tubi yang dilakukan akhirnya membuahkan hasil. Gol penyama kedudukan terjadi lewat gol bunuh diri Kasim Botan pada menit kedua tambahan waktu. Bek Persebaya tersebut melakukan sundulan untuk mengantisipasi serangan, tetapi bolanya malah masuk ke gawang sendiri.

Semenit kemudian, penyerang Persebaya, Paulo Henrique mendapat kartu kuning kedua, sehingga tim asuhan Paul Munster hanya bermain dengan sepuluh pemain. Situasi itu dimanfaatkan dengan baik oleh Borneo FC. Ikhsan Nul Zikrak mencetak gol kedua untuk tim tuan rumah pada menit ke-90+8' sehingga kedudukan berubah menjadi 2-1.

Hasil itu membuat Borneo FC memperpanjang rekor tak terkalahkan menjadi 17 pertandingan. Mereka terakhir kalah di tangan Persebaya pada paruh pertama pada awal September lalu dan sejak itu tak ada tim yang mampu mengalahkan mereka.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga 1

(Pekan ke-28)

Rabu, 6 Maret 2024

Persita Tangerang vs Madura United 3-2

Arema FC vs Bhayangkara FC 0-0.

Kamis, 7 Maret 2024

Dewa United vs Persikabo 1973 2-1.

19.00 Borneo FC vs Persebaya Surabaya 2-1

Jumat, 8 Maret 2024

15.00: Persik Kediri vs Rans Nusantara FC (Vidio)

15.00: PSM Makassar vs PSS Sleman (Indosiar, Vidio)

19.00 Bali United vs PSIS Semarang (Indosiar, Vidio).

Sabtu, 9 Maret 2024

15.00: Persib Bandung vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio)

19.00: Persis Solo vs Barito Putera (Indosiar, Vidio).

No. Tim Main Poin 1 Borneo FC 28 66 2 PERSIB Bandung 27 48 3 PSIS Semarang 27 46 5 Bali United FC 27 45 7 Madura United FC 28 45 9 PERSIK Kediri 27 40 11 Dewa United FC 28 38 13 PS Barito Putera 27 37 15 PERSIJA Jakarta 27 35 17 PERSIS Solo 27 35 19 PERSEBAYA Surabaya 28 35 21 PSM Makassar 27 34 23 RANS Nusantara FC 27 33 25 PSS Sleman 27 31 27 AREMA FC 28 31 29 PERSITA Tangerang 28 28 31 Bhayangkara FC 28 19 33 PERSIKABO 1973 28 17

