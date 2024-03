Klasemen Liga 1 2023-2024: Borneo FC Jadi Tim Pertama yang Lolos ke Championship Series

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Borneo FC menjadi tim pertama yang berhasil merebut tiket Championship Series Liga 1 2023-2024. Masih ada tiga tiket lain yang masih diperebutkan.

Borneo FC merebut tiket Championship Series itu setelah mengalahkan Persebaya Surabaya 2-1 pada pekan ke-28 Liga 1 Indonesia di Stadion Batakan, Balikpapan, Kamis, 8 Maret.

Persebaya Surabaya sempat unggul terlebih dahulu melalui Toni Firmansyah, namun Borneo FC dapat bangkit lewat gol bunuh diri Kasim Botan dan tendangan Ikhsan Nul Zikrak.

Hasil ini membuat Borneo FC masih kokoh di peringkat pertama klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan 66 poin dari 28 pertandingan, sudah tak mungkin terlempar keluar dari empat besar. Dengan enam laga tersisa, mereka sudah unggul 21 poin dari Madura United yang ada di peringkat kelima.

Tiga tiket Championship Series lainnya saat ini masih diperebutkan. Persib Bandung (48 poin), PSIS Semarang (46), Bali United (45), Madura United (45), dan Persik Kediri (40) masih sama-sama berpeluang.

Babak Championship Series mulai diterapkan musim ini. Tak seperti musim lalu saat juara ditentukan dengan posisi teratas klasemen, kini empat tim teratas klasemen masih akan bersaing lagi untuk berebut gelar.

Untuk format tim degradasi masih tetap seperti musim lalu. Tiga tim terbawah klasemen akan lengser ke Liga 2.

Hasil dan Jadwal Liga 1

(Pekan ke-28)

Rabu, 6 Maret 2024

Persita Tangerang vs Madura United 3-2

Arema FC vs Bhayangkara FC 0-0.

Kamis, 7 Maret 2024

Dewa United vs Persikabo 1973 2-1

Borneo FC vs Persebaya Surabaya 2-1.

Jumat, 8 Maret 2024

15.00: Persik Kediri vs Rans Nusantara FC (Vidio)

15.00: PSM Makassar vs PSS Sleman (Indosiar, Vidio)

19.00 Bali United vs PSIS Semarang (Indosiar, Vidio).

Sabtu, 9 Maret 2024

15.00: Persib Bandung vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio)

19.00: Persis Solo vs Barito Putera (Indosiar, Vidio).

Klasemen Liga 1



No Tim Main Poin 1 Borneo FC 28 66 2 Persib Bandung 27 48 3 PSIS 27 46 4 Bali United 27 45 5 Madura United 28 45 6 Persik Kediri 27 40 7 Dewa United 28 38 8 Barito Putera 27 37 9 Persebaya 28 35 10 Persis Solo 27 35 11 Persija 27 35 12 PSM Makassar 27 34 13 RANS Cilegon 27 33 14 PSS Sleman 27 31 15 Arema FC 28 31 16 Persita 28 28 17 Bhayangkara FC 28 19 18 Persikabo 28 17

