Klasemen dan Hasil Liga 1: PSM Makassar Kalahkan PSS Sleman, Skor 2-1

TEMPO.CO, Jakarta - PSM Makassar kembali ke jalur kemenangan setelah menekuk PSS Sleman dengan skor 2-1 pada pekan ke-28 Liga 1 Indonesia di Stadion Batakan, Balikpapan, Jumat, 8 Maret 2024. Hasil ini membuat PSM Makassar mengakhiri puasa kemenangan mereka setelah pada tiga pertandingan sebelumnya gagal mendapatkan poin penuh.

Kemenangan PSM Makassar hadir berkat gol-gol Yuran Fernandes dan Kenzo Nambu. Adapun PSS Sleman dapat memperkecil ketertinggalannya lewat gol bunuh diri Erwin Gutawa.

PSM Makassar naik ke peringkat delapan klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan 37 poin dari 28 laga. PSS Sleman tertahan di posisi 15 dengan 31 poin.

Jalannya Pertandingan

PSS Sleman mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu pada pertandingan ini dan memberikan ancaman lewat tendangan Esteban Vizcarra yang masih melambung di atas mistar gawang PSM.

PSM berbalik memberikan ancaman melalui tendangan Yuran Fernandes, akan tetapi bola masih membentur mistar gawang PSS. Juku Eja kembali mendapatkan peluang, kali ini melalui tendangan mendatar Yakob Sayuri, namun bola masih dapat ditepis kiper PSS Anthony Pinthus.

PSM terus menggempur lini pertahanan PSS, dan mendapatkan peluang lewat Adilson Silva serta Victor Mansaray, akan tetapi kedua peluang tersebut belum membuahkan hasil. Pada sisa waktu babak pertama, PSM terus memperagakan permainan menyerang, namun hingga turun minum skor 0-0 tetap bertahan.

Memasuki babak kedua, PSM langsung mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan mampu unggul terlebih dahulu pada menit 47 lewat sundulan Yuran Fernandes yang memanfaatkan umpan sepak pojok Dzaky Asraf sehingga skor berubah menjadi 1-0.

PSM memiliki peluang untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0 melalui tendangan Yakob Sayuri, namun bola dapat dihalau Pinthus. Skuad asuhan Bernardo Tavares akhirnya mampu menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit 65 setelah umpan sepak pojok Dzaky Asraf dikonversikan menjadi gol oleh sundulan Kenzo Nambu.

PSS dapat memperkecil ketertinggalannya menjadi 1-2 pada menit 86 setelah umpan silang Hokky Caraka gagal diantisipasi Erwin Gutawa yang berujung gol bunuh diri. Pada sisa waktu pertandingan, PSS terus berupaya untuk menyamakan kedudukan, namun hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-1 untuk kemenangan PSM tetap bertahan.

Selanjutnya pada pekan ke-29 Liga 1 Indonesia, PSM Makassar akan bertandang ke markas Barito Putera, Jumat, 15 Maret 2024, sedangkan PSS Sleman menjamu Borneo FC, sehari sebelumnya.

Hasil dan Jadwal Liga 1

(Pekan ke-28)

Rabu, 6 Maret 2024

Persita Tangerang vs Madura United 3-2

Arema FC vs Bhayangkara FC 0-0.

Kamis, 7 Maret 2024

Dewa United vs Persikabo 1973 2-1

Borneo FC vs Persebaya Surabaya 2-1.

Jumat, 8 Maret 2024

Persik Kediri vs Rans Nusantara FC

PSM Makassar vs PSS Sleman 2-1

19.00 Bali United vs PSIS Semarang (Indosiar, Vidio).

Sabtu, 9 Maret 2024

15.00: Persib Bandung vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio)

19.00: Persis Solo vs Barito Putera (Indosiar, Vidio).

Klasemen Liga 1



No Tim Main Poin 1 Borneo FC 28 66 2 Persib Bandung 27 48 3 PSIS 27 46 4 Bali United 27 45 5 Madura United 28 45 6 Persik Kediri 27 40 7 Dewa United 28 38 8 Barito Putera 27 37 9 PSM Makassar 28 37 10 Persebaya 28 35 11 Persis Solo 27 35 12 Persija 27 35 13 RANS Cilegon 27 33 14 PSS Sleman 27 31 15 Arema FC 28 31 16 Persita 28 28 17 Bhayangkara FC 28 19 18 Persikabo 28 17

