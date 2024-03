Klasemen dan Rekap Hasil Liga 1: Persik Kediri Kalahkan RANS Nusantara FC 4-3, PSM Makassar Menang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Persik Kediri berhasil menang dramatis saat menghadapi RANS Nusantara FC pada pekan ke-28 Liga 1 2023-2024. Bertanding di Stadion Brawijaya, Kediri, pada Jumat, 8 Maret 2024, tim berjuluk Macan Putih itu menang dengan skor 4-3.

Tambahan tiga poin kian mendekatkan Persik Kediri ke Championship Series. Persik Kediri terpaut dua poin dari zona empat besar.

Adapun RANS Nusantara FC dan PSS Sleman, yang kalah 1-2 dari PSM Makassar, makin dibayangi ancaman degradasi. The Phoenix berada di peringkat ke-13, terpaut lima poin dari zona merah, sedangkan Tim Elang Jawa hanya berselisih tiga poin dari zona degradai di peringkat ke-15.

PERSIK KEDIRI 4-3 RANS NUSANTARA FC

Baru dua menit wasit meniup peluit, Rans Nusantara FC sukses membuka keunggulan lewat aksi Mitsuru Maruoka. Namun, Persik Kediri berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-29 lewat sepakan Flavio Silva memanfaatkan kemelut di kotak penalti.

Laga sempat terhenti lama saat turun minum karena derasnya hujan yang membuat lapangan tergenang. Selain itu, kilat dan petir juga dikhawatirkan mengancam keselamatan pemain. Selang satu jam, pertandingan berlanjut dengan Rans Nusantara FC kembali memimpin lewat tandukan Kenshiro Daniels pada menit ke-55.

Tapi, kegembiraan mereka berlangsung singkat. Pada menit ke-59, Persik juga mampu mencetak gol melalui tendangan spektakuler Ze Valente. Bahkan, tuan rumah berbalik unggul di menit ke-71, ketika Flavio Silva menanduk umpan matang Ze Valente di mulut gawang.

Persik Kediri kian nyaman memimpin lewat gol keempat yang dilesakkan Anderson Carneiro pada menit ke-84. Drama belum berhenti. Pada injury time, tepatnya menit ke-90+5, Rans Nusantara FC dapat hadiah penalti yang dieksekusi sangat baik oleh Mitsuru Maruoka. Sayang, RANS tak punya waktu lagi untuk menemukan gol penyeimbang.

Susunan Pemain Utama

Persik Kediri: Dikri Yusron; Simen Lyngbo, Anderson, Hamra Hehanusa, Yusuf Meilana, Bayu Otto, Ady Eko, Jeam Kelly, Ze Valente, Renan Silva, Flavio Silva;

Pelatih: Marcelo Rospide

RANS Nusantara FC: Hilman Syah; Marckho Sandy, Angelo Menezes, Dandi Maulana, Taufik Hidayat, M Ilhamsyah, Mitsuru Maruoka, Paulo Sitanggang, Kenshiro Daniels, Evandro Brandao, Tavinho;

Pelatih: Francis Wewengkang

PSM MAKASSAR 2-1 PSS SLEMAN

Pada pertandingan ini, PSM Makassar langsung menggempur pertahanan PSS Sleman demi mencari gol cepat. Namun, sejumlah upaya mereka tak membuahkan hasil. Dua tembakan dari Adilson Silva dan Yuran Fernandes yang masih menghajar tiang dan mistar gawang pada awal laga.

Anthony Pinthus merupakan pahlawan PSS Sleman di babak pertama lewat penyelamatan-penyelamatan pentingnya. Namun, usai jeda, pertahanan tim tamu runtuh juga. Lewat skema sepak pojok, Yuran Fernandes mampu menanduk bola ke gawang dan membawa PSM unggul 1-0 di menit ke-47.

Pada menit ke-65, gol kedua Juku Eja kembali tercipta melalui skenario serupa. Tendangan penjuru dari sisi kiri disundul Kenzo Nambu yang berdiri bebas tanpa pengawalan.

PSS Sleman tampak sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Tapi, mereka bisa mencuri satu gol di menit ke-86 via bunuh diri Erwin Gutawa. Sayang, pada sisa waktu, Laskar Sembada gagal menemukan gol penyeimbang.

Susunan Pemain Utama

PSM Makassar: Reza Arya; Daffa Salman, Yuran Fernandes, Safrudin Tahar, Yakob Sayuri, Kenzo Nambu, M Arfan, Dzaky Asraf, Yance Sayuri, Adilson Silva, Victor Mansaray;

Pelatih: Bernardo Tavares

PSS Sleman: Anthony Pinthus; Ibrahim Sanjaya, Leo Tupamahu, Nurdiansyah, Kevin Gomes, Kim Kurniawan, Esteban Vizcarra, Ricky Cawor, Elvis Kamsoba, Ajak Riak, Hokky Caraka;

Pelatih: Risto Vidakovic

Hasil dan Jadwal Liga 1

(Pekan ke-28)

Rabu, 6 Maret 2024

Persita Tangerang vs Madura United 3-2

Arema FC vs Bhayangkara FC 0-0.

Kamis, 7 Maret 2024

Dewa United vs Persikabo 1973 2-1

Borneo FC vs Persebaya Surabaya 2-1.

Jumat, 8 Maret 2024

Persik Kediri vs Rans Nusantara FC 4-3

PSM Makassar vs PSS Sleman 2-1

19.00 Bali United vs PSIS Semarang (Indosiar, Vidio).

Sabtu, 9 Maret 2024

15.00: Persib Bandung vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio)

19.00: Persis Solo vs Barito Putera (Indosiar, Vidio).

Klasemen Liga 1



No Tim Main Poin 1 Borneo FC 28 66 2 Persib Bandung 27 48 3 PSIS 27 46 4 Bali United 27 45 5 Madura United 28 45 6 Persik Kediri 28 43 7 Dewa United 28 38 8 Barito Putera 27 37 9 PSM Makassar 28 37 10 Persebaya 28 35 11 Persis Solo 27 35 12 Persija 27 35 13 RANS Cilegon 28 33 14 PSS Sleman 27 31 15 Arema FC 28 31 16 Persita 28 28 17 Bhayangkara FC 28 19 18 Persikabo 28 17

ANTARA

