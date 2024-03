Liga Spanyol Pekan Ke-28 Hari Ini: Hasil, Jadwal, Klasemen, dan Top Skor

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perubahan terjadi di posisi kedua klasemen Liga Spanyol 2023-2024. Barcelona untuk sementara menggeser Girona.

Barcelona mampu naik ke urutan kedua setelah berhasil mengalahkan Mallorca dengan skor 1-0 pada pertandingan pekan ke-28 Liga Spanyol, Sabtu dinihari, 9 Maret 2024.

Lamine Yamal menjadi penentu kemenangan. Ia mencetak gol kemenangan tersebut pada babak kedua tepatnya menit ke-73. Gol tersebut ia ciptakan dengan memanfaatkan assist Robert Lewandowski.

Dengan kemenangan ini, Barcelona untuk sementara berhasil naik ke posisi kedua klasemen dengan mengoleksi 61 poin, unggul dua poin dari Girona yang turun ke urutan ketiga. Barca tertinggal lima poin dari pemimpin klasemen sementara, Real Madrid, yang baru memainkan 27 laga.

Posisi kedua klasemen bisa direbut kembali Girona Sabtu malam ini. Syaratnya mereka mampu menang saat menjami Osasuna, yang kini menempati posisi ke-10 klasemen.

Sementara itu, Real Madrid baru akan bermain Senin dinihari, 11 Maret. Mereka akan menjamu Celta Vigo, tim penghuni posisi ke-17 klasemen.

Jadwal pekan ke-28 juga akan menampilkan persaingan berebut posisi top skor. Jude Bellingham saat ini masih merajai daftar pencetak gol terbanyak itu dengan 16 gol. Namun, bintang Real Madrid ini tak akan bisa tampil pekan ini karena mendapat skorsing dua laga.

Borja Mayoral berpelung menyalip Bellingham. Pemain Getafe ini sudah mengemas 14 gol dan akan membantu timnya menghadapi timnya melawan Valencia Sabtu malam ini.

Hasil dan Jadwal Liga Spanyol

(Pekan ke-28, Bein Sport/Vidio)

Sabtu dinihari, 9 Maret 2024

Barcelona vs Mallorca 1-0

Sabtu, 9 Maret 2024

20:00 Valencia vs Getafe

22:15 Cadiz vs Atletico Madrid

Minggu, 10 Maret 2024

00:30 Granada vs Real Sociedad

03:00 Girona vs Osasuna

20:00 Alaves vs Rayo Vallecano

22:15 Las Palmas vs Athletic Bilbao.

Senin, 11 Maret 2024

00:30 Real Madrid vs Celta Vigo

03:00 Betis vs Villarreal

Selasa, 12 Maret 2024

03:00 Almeria vs Sevilla.

Klasemen Liga Spanyol