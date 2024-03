Klasemen dan Hasil Liga 1: Persib Bandung Menang 2-1 atas Persija Jakarta, David Da Silva Cetak Brace

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung memetik kemenangan atas rival bebuyutan, Persija Jakarta, pada pekan ke-28 Liga 1 2023-2024. Bertanding di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Sabtu, 9 Maret 2024, Persib menang dengan skor 2-1.

Dua gol Pangeran Biru diborong oleh David da Silva pada menit ke-24 dan tendangan penalti pada menit ke-69, sedangkan Persija cuma bisa membalas lewat Maciej Gajos pada menit ke-28.

Tiga kemenangan beruntun mengukuhkan Persib Bandung di peringkat kedua klasemen sementara Liga 1 2023-2024, menjaga peluang lolos ke Championship Series. Adapun Persija Jakarta tak bergerak di posisi kesepuluh, kian berat mengejar empat besar. Macan Kemayoran tertinggal 11 poin dari batas Championship Series.

Jalannya pertandingan

Kedua tim bermain sangat hati-hati pada awal laga dan berupaya tidak membuat kesalahan. Rapatnya pertahanan membuat tendangan jarak jauh menjadi opsi untuk mengancam gawang.

Pada menit ke-11, sepakan Stefano Beltrame masih tipis melebar. Adapun upaya David da Silva, dua menit berselang, juga jauh dari sasaran. Lewat 20 menit, permainan lebih terbuka. Persib hampir mencetak gol melalui sepakan jarak dekat Ciro Alves, menyambut umpan silang Ryan Kurnia.

Untung bagi tuan rumah, sepak pojok yang dihasilkan dari situasi tersebut berbuah gol pertama. Bola tandukan Alberto Rodriguez tak mampu diantisipasi sempurna oleh kiper Persija, Andritany Ardhiyasa, dan David da Silva berada di posisi tepat untuk meneruskannya ke gawang.

Namun, keunggulan Persib cuma bertahan sebentar. Menit ke-28, Macan Kemayoran mampu menyamakan kedudukan via sundulan tajam Maciej Gajos dari tendangan bebas Ryo Matsumura. Kedua tim berupaya mendapatkan gol tambahan, tapi sampai turun minum skor tetap sama kuat 1-1.

Babak kedua

Duel makin sengit selepas jeda, kedua tim berubah ofensif demi mendapatkan gol kemenangan. Pada menit ke-50, Ryo Matsumura coba menusuk ke kotak penalti tapi tembakannya terlalu lemah untuk membahayakan kiper Persib, Kevin Mendoza.

Tiga menit kemudian, upaya jarak jauh Dedi Kusnandar juga masih melebar di sisi gawang Persija. Persib Bandung unggul lagi di menit ke-69 melalui penalti David da Silva. Ini setelah Rizky Ridho melakukan handball di area terlarang.

Persija hampir menyamakan skor pada menit ke-80, ketika Ryo Matsumura lolos dari jebakan offisde. Tapi, tembakan winger asal Jepang itu bisa ditepis oleh kiper. Macan Kemayoran mencoba segala cara untuk mencari gol penyeimbang, tapi tak berhasil menemukannya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Susunan pemain utama

Persib Bandung: Kevin Mendoza; Henhen Herdiana, Nick Kuipers, Alberto Rodriguez, Rezaldi Hehanusa, Marc Klok, Dedi Kusnandar, Stefano Beltrame, Ryan Kurnia, David da Silva, Ciro Alves;

Pelatih: Bojan Hodak

Persija Jakarta: Andritany Ardhiyasa; Rio Fahmi, Rizky Ridho, Hanif Sjahbandi, Oliver Bias, Resky Fandi, Syahrian Abimanyu, Maciej Gajos, Firza Andika, Ryo Matsumura, Marko Simic;

Pelatih: Thomas Doll

Hasil dan Jadwal Liga 1

(Pekan ke-28)

Rabu, 6 Maret 2024

Persita Tangerang vs Madura United 3-2

Arema FC vs Bhayangkara FC 0-0.

Kamis, 7 Maret 2024

Dewa United vs Persikabo 1973 2-1

Borneo FC vs Persebaya Surabaya 2-1.

Jumat, 8 Maret 2024

Persik Kediri vs Rans Nusantara FC 4-3

PSM Makassar vs PSS Sleman 2-1

Bali United vs PSIS Semarang 2-0.

Sabtu, 9 Maret 2024

15.00: Persib Bandung vs Persija Jakarta 2-1

19.00: Persis Solo vs Barito Putera (Indosiar, Vidio).

Klasemen Liga 1



No Tim Main Poin 1 Borneo FC 28 66 2 Persib Bandung 28 51 3 Bali United 28 48 4 PSIS Semarang 28 46 5 Madura United 28 45 6 Persik Kediri 28 43 7 Dewa United 28 38 8 Barito Putera 27 37 9 PSM Makassar 28 37 10 Persebaya 28 35 11 Persis Solo 27 35 12 Persija 28 35 13 RANS Cilegon 28 33 14 PSS Sleman 27 31 15 Arema FC 28 31 16 Persita 28 28 17 Bhayangkara FC 28 19 18 Persikabo 28 17

SKOR.ID | ANTARA

Pilihan Editor: 7 Fakta Menarik Jelang Duel Timnas Indonesia vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026