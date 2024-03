Liga 1 Pekan Ke-28 Sudah Tuntas Digelar: Simak Rekap Hasil, Top Skor, Klasemen, dan Jadwal Berikutnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga 1 pekan ke-28 sudah tuntas digelar. Jadwal pekan ke-29 akan dimulai Rabu, 13 Maret 2024, yang sudah memasuki bulan Ramadan.

Pada pekan ke-26, Borneo FC kembali menang. Mereka mengalahkan Persebaya Surabaya 2-1, sehingga bisa memastikan diri sebagai tim pertama yang lolos ke babak Championship Series.

Borneo kini memuncaki klasemen dengan nilai 66. Dengan enam laga tersisa, mereka sudah unggul 21 poin dari Madura United di posisi kelima. Karena itu mereka dipastikan finis di posisi empat besar klasemen yang menjanjikan tiket ke Championship Series.

Persib Bandung juga menjaga peluangnya lolos ke Championship Series dengan keberhasilan mengalahkan Persija Jakarta 2-1. Bali United juga menjaga asanya untuk melaju dengan kemenangan 2-0 atas PSIS Semarang yang ada di posisi keempat klasemen.

Kini, Persib mengemas nilai 51, disusul Bali United 48, dan PSIS 46. Persaingan ketiganya dalam berebut posisi empat besar, juga Madura United (45) dan Persik Kediri (43), masih akan berlangsung seru dalam jadwal tersisa.

Rekap Hasil Liga 1 Pekan Ke-28

Rabu, 6 Maret 2024

Persita Tangerang vs Madura United 3-2

Arema FC vs Bhayangkara FC 0-0.

Kamis, 7 Maret 2024

Dewa United vs Persikabo 1973 2-1

Borneo FC vs Persebaya Surabaya 2-1.

Jumat, 8 Maret 2024

Persik Kediri vs Rans Nusantara FC 4-3

PSM Makassar vs PSS Sleman 2-1

Bali United vs PSIS Semarang 2-0.

Sabtu, 9 Maret 2024

Persib Bandung vs Persija Jakarta 2-1

Persis Solo vs Barito Putera 2-1.

Jadwal Liga 1 Berikutnya

Jadwal Liga 1 pekan ke-29 akan Rabu, 13 Maret 2024. Karena sudah memasuki bulan Ramadan seluruh pertandingan hanya akan dilakukan malam hari, mulai 20.30 WIB.

Pada pekan ke-29 ini antara lain akan hadir laga PSS Sleman vs Borneo FC, Persikabo 1973 vs Persib Bandung, Persija Jakarta vs Persik Kediri.

Simak jadwal selengkapnya:

Rabu, 13 Maret 2024

20:30 Persebaya vs Madura United (Indosiar, Vidio)

20:30 Persita vs vs Arema FC (Vidio).

Kamis, 14 Maret 2024

20:30 PSIS Semarang vs Persis Solo (Indosiar, Vidio)

20:30 PSS Sleman vs Borneo FC (Vidio).

Jumat, 15 Maret 2024

20:30 Barito Putera vs PSM Makassar (Vidio)

20:30 Persikabo 1973 vs Persib Bandung (Indosiar, Vidio).

Sabtu, 16 Maret

20:30 FC Bhayangkara vs Dewa United (Vidio)

20:30 Persija Jakarta vs Persik Kediri (Indosiar, Vidio)

MInggu, 17 Maret 2024

20:30 RANS Nusantara vs Bali United (Indosiar, Vidio).

Klasemen Liga 1



No Tim Main Poin 1 Borneo FC 28 66 2 Persib Bandung 28 51 3 Bali United 28 48 4 PSIS 28 46 5 Madura United 28 45 6 Persik Kediri 28 43 7 Dewa United 28 38 8 Persis Solo 28 38 9 Barito Putera 28 37 10 PSM Makassar 28 37 11 Persija 28 35 12 Persebaya 28 35 13 RANS Cilegon 28 33 14 PSS Sleman 28 31 15 Arema FC 28 31 16 Persita 28 28 17 Bhayangkara FC 28 19 18 Persikabo 28 17