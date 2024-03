Jadwal Liga 1 Pekan Ke-29: Persija Jakarta Belum Bisa Jamu Persik Kediri di GBK dan JIS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Persija Jakarta belum bisa bermain di Jakarta saat menjalani laga kandangnya pada pekan ke-29 Liga 1 2023/24. Macan Kemayoran akan menjamu Persik di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Pulau Bali, Sabtu, 16 Maret 2024.

Putusan untuk memakai kembali stadion berkapasitas 15.860 penonton itu sudah tertuang dalam circular #28A PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator BRI Liga 1.

Presiden klub Persija, Mohamad Prapanca, mengatakan keputusan bermain di Bali terpaksa diambil. Sebab, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) serta beberapa stadion di Jakarta dan sekitarnya belum bisa digunakan.

"Pada dasarnya kami selalu berupaya agar Persija bisa bermain di Jakarta. Kami sudah bersurat untuk meminta izin memakai GBK untuk laga kandang berikutnya. Namun karena berdekatan dengan laga Timnas, maka pihak GBK membutuhkan waktu untuk maintenance sehingga kami tak bisa menggunakannya,” kata Prapanca, seperti dikutip laman Liga Indonesia Baru.

"Kami pun coba kembali mengecek stadion JIS (Jakarta International Stadium). Namun lapangannya masih belum siap untuk digunakan. Jadi, kami memutuskan kembali memilih Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar sebagai kandang Persija,” tuturnya lagi.

Sebelumnya, Persija sudah dua kali menggunakan Stadion Kapten I Wayan sebagai kandang, yaitu vs Madura United FC (22 Februari) dan Dewa United FC (3 Maret).

Jadwal Liga 1

(Pekan ke-29)

Rabu, 13 Maret 2024

20:30 Persebaya vs Madura United (Indosiar, Vidio)

20:30 Persita vs vs Arema FC (Vidio).

Kamis, 14 Maret 2024

20:30 PSIS Semarang vs Persis Solo (Indosiar, Vidio)

20:30 PSS Sleman vs Borneo FC (Vidio).

Jumat, 15 Maret 2024

20:30 Barito Putera vs PSM Makassar (Vidio)

20:30 Persikabo 1973 vs Persib Bandung (Indosiar, Vidio).

Sabtu, 16 Maret 2024

20:30 FC Bhayangkara vs Dewa United (Vidio)

20:30 Persija Jakarta vs Persik Kediri (Indosiar, Vidio)

MInggu, 17 Maret 2024

20:30 RANS Nusantara vs Bali United (Indosiar, Vidio).

Klasemen Liga 1



No Tim Main Poin 1 Borneo FC 28 66 2 Persib Bandung 28 51 3 Bali United 28 48 4 PSIS 28 46 5 Madura United 28 45 6 Persik Kediri 28 43 7 Dewa United 28 38 8 Persis Solo 28 38 9 Barito Putera 28 37 10 PSM Makassar 28 37 11 Persija 28 35 12 Persebaya 28 35 13 RANS Cilegon 28 33 14 PSS Sleman 28 31 15 Arema FC 28 31 16 Persita 28 28 17 Bhayangkara FC 28 19 18 Persikabo 28 17

