Rekap Hasil Liga Europa: Liverpool dan AC Milan Lolos ke Babak Perempat Final

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool lolos ke babak perempat final Liga Europa. Mereka mengalahkan Sparta Prague dengan skor 6-1 dalam leg kedua babak 16 besar di Anfield, Jumat dinihari, 15 Maret 2024, sehingga melaju dengan kemenangan agregat 11-2.

Pasukan Juergen Klopp sudah unggul 4-0 dalam waktu 14 menit. Darwin Nunez, Bobby Clark, Mohamed Salah, dan Cody Gakpo secara beruntun menjebol gawang tim tamu yang berasal dari Jerman.

Striker Serbia Veljko Birmancevic membalaskan satu gol bagi Freiburg sebelum turun minum. Namun, Liverpool terus mendominasi dan meraih gol lain, melalui Dominik Szoboszlai dan gol kedua Gakpo.

Pada pertandingan lain, AC Milan juga lolos ke babak perempat final setelah menyingkirkan klub asal Republik Ceko, Slavia Praha. Mereka menang 3-1 dalam leg kedua di Edena Arenadan secara agregat unggul 7-3.

Tiga gol Milan dicetak oleh Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek, dan Rafael Leao. Sedangkan Slavia Praha membalas lewat Matej Jurasek.

Tim lain yang juga lolos ke babak perempat final adalah Benfica, Marseille, West Ham, Atalanta, Bayer Leverkusen, dan AS Roma.

Rekap Hasil Liga Europa

(Babak 16 besar)

Liverpool vs Sparta Praha 6-1 (skor akhir 11-2)

Rangers vs Benfica 0-1 (skor akhir 2-3)

Slavia Praha vs AC Milan 1-3 (skor akhir 3-7)

Villarreal vs Marseille 3-1 (skor akhir 3-5)

West Ham vs Freiburg 5-0 (skor akhir 5-1)

Atalanta vs Sporting CP 2-1 (skor akhir 3-2)

Bayer Leverkusen vs Qarabag 3-2 (skor akhir 5-4)

Brighton vs AS Roma 1-0 (skor akhir 1-4).

Undian babak perempat final akan berlangsung Jumat malam, 15 Maret 2024.

