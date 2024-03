Hasil Undian Perempat Final Liga Europa: Liverpool vs Atalanta, AC Milan vs AS Roma

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil undian babak perempat final Liga Europa 2023-3034, yang dilakukan di Swiss, Jumat, 15 Maret 2024, mempertemukan Liverpool dengan Atalanta. Sedangkan AC Milan ditantang AS Roma.

Liverpool mempertahankan status mereka sebagai favorit turnamen dengan kemenangan agregat 11-2 atas Sparta Praha di babak 16 besar. Kemenangan 6-1 pada hari Kamis, dengan empat gol dicetak dalam 15 menit pertama, seperti pesan peringatan bagi skuad asuhan Jurgen Klopp bagi para pesaingnya.

Bek kanan Liverpool, Conor Bradley, mengatakan setelah kemenangan atas Sparta bahwa dia sangat termotivasi untuk memberikan Klopp sebanyak mungkin trofi sebelum kepergiannya di akhir musim.

“Dia satu-satunya manajer yang saya kenal di klub ini, jadi kepergiannya adalah hal yang menyedihkan,” kata dia.

Ketangguhan The Reds selanjutnya akan diuji Atalanta di babak delapan besar. Kini, Atalanta menempati posisi keenam dalam klasemen Serie A Liga Italia. Mereka mengalahkan Sporting CP untuk mencapai babak ini.

Hasil undian lain mempertemukan Bayer Leverkusen dengan West Ham United. Ini akan menjadi laga menarik bagi penggemar Liga Inggris, karena pelatih Leverkusen, Xabi Alonso, menjadi favorit pengganti Klopp di Liverpool.

Sementara itu, duel sesama tim Italia, AC Milan vs AS Roma, akan tersaji di babak ini. Sedangkan Benfica akan menghadapi Marseille. Jika Benfica atau Marseille menang, mereka akan menghadapi pemenang laga Liverpool vs Atalanta.

Hasil Undian Babak Perempat Final Liga Europa:

AC Milan vs Roma

Liverpool vs Atalanta

Bayer Leverkusen vs West Ham United

Benfica vs Marseille.

Undian Semifinal Liga Europa

Benfica / Marseille vs Liverpool / Atalanta

Milan / Roma vs Leverkusen / West Ham.

Babak perempat final Liga Europa akan berlangsung 11 dan 18 April. Sedangkan semifinal digelar pada 2 dan 9 Mei 2024.

UEFA | 90MIN

