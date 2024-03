Hasil Undian Liga Champions 2023-2024: Ulasan Lengkap 4 Laga Perempat Final, Termasuk Real Madrid vs Man City

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Undian perempat final Liga Champions 2023-2024 telah selesai dilakukan di Nyon, Swiss, Jumat, 15 Maret 2024. Undian juga sekaligus dilakukan untuk laga semifinal dan final.

Berikut hasil undian perempat final Liga Champions 2023-2024 selengkapnya:

Arsenal vs Bayern Munchen

Atletico Madrid vs Borussia Dortmund

Real Madrid vs Manchester City

Paris Saint-Germain vs Barcelona.

Hasil Undian Semifinal

Semifinal 1: (Pemenang Atletico Madrid vs Borussia Dortmund) vs (Pemenang Atletico Madrid vs Borussia Dortmund).

Semifinal 2: (Pemenang Arsenal vs Bayern Munchen) vs (Pemenang Real Madrid vs Manchester City).

Undian Final Liga Champions:

(Pemenang Semifinal 1) vs (Pemenang Semifinal 2).

Simak penjelasan laga per laga dari empat partai babak perempat final Liga Champions:

Arsenal (Inggris) vs Bayern Munchen (Jerman)

Alur cerita yang menonjol dari hasil undian ini adalah kembalinya mantan pemain andalan Tottenham Hotspur Harry Kane ke London. Pemain andalan Bayern Munchen itu sebelumnya pernah jadi andalan Tottenham Hotspur.

Bayern merupakan favorit berdasarkan sejarah terkini mereka di Liga Champions. Juara Eropa enam kali itu melaju ke perempat final untuk ke-12 kalinya dalam 13 tahun. Arsenal , sebaliknya, mengalahkan Porto melalui adu penalti di babak 16 besar untuk mencapai delapan besar untuk pertama kalinya sejak 2010.

Namun, tim asuhan Mikel Arteta menikmati musim yang bagus dan saat ini berada di puncak Liga Premier, sementara Bayern tertinggal dari Bayer Leverkusen dalam persaingan Bundesliga.

Bayern telah memenangi empat pertandingan sistem gugur Liga Champions melawan Arsenal dalam dua dekade terakhir, termasuk kemenangan agregat 10-2 di babak 16 besar pada tahun 2017.